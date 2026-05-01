Trabajadores indignados contra Sánchez en la manifestación del 1 de mayo: «Con este Gobierno vamos de culo»

Las calles de Madrid han acogido este viernes la manifestación del Día Internacional del Trabajador con un denominador común entre los asistentes consultados por OKDIARIO: la indignación hacia la gestión económica del Gobierno de Pedro Sánchez. Trabajadores convocados por Unión Sindical Obrera (USO) han relatado una situación de deterioro sostenido del poder adquisitivo que, aseguran, se ha agravado durante los últimos siete años de Ejecutivo socialista. «Con este Gobierno vamos de culo», ha dicho un manifestante preguntado por este medio.

OKDIARIO ha preguntado a varios manifestantes si los trabajadores se encuentran hoy en mejor o peor situación que cuando Sánchez llegó al poder. Las respuestas fueron unánimes. «Estamos peor, peor. Se ha precarizado, han subido mucho los precios, nos cuesta cada vez más llenar la cesta de la compra. Los salarios suben muy poco en comparación», ha respondido otro hombre.

Los datos que manejan los propios trabajadores son contundentes. Un manifestante ha recordado la caída acumulada del poder adquisitivo en alimentación desde 2008 y la escalada de los precios de la vivienda, que considera incompatible con una vida digna sostenida únicamente por un salario. «Hemos tenido una pérdida de poder adquisitivo desde el año 2008 respecto a la alimentación de 24 puntos. La vivienda se ha multiplicado por dos. Hoy en día un trabajo no sirve para vivir con dignidad», ha dicho.

Una trabajadora ha incidido en la misma línea, subrayando que las subidas salariales resultan insuficientes frente a la velocidad con la que se encarecen los bienes básicos y el alquiler. «Tenemos una pérdida de poder adquisitivo que no recuperamos. Suben los sueldos, pero la vivienda, los alimentos, todo sube a una velocidad mucho mayor que los salarios. No remontamos», ha señalado.