La novia de Lamine Yamal revela el estado físico del futbolista de cara al Mundial

El próximo lunes 15 de junio debutará en el Mundial la Selección Española frente a Cabo Verde en el primer encuentro de la fase de grupos. El estado físico de Lamine Yamal es una de las grandes incógnitas y preocupaciones de la afición española, pues el joven atacante fue clave para conseguir la pasada Eurocopa hace ahora dos años. Sin embargo, llegan buenas noticias y no por medios oficiales, sino por parte de la novia del futbolista.

Y es que la pareja de Lamine Yamal ha dado la última hora sobre el jugador culé de una manera muy particular en las redes sociales. La influencer sevillana ha compartido una instantánea del extremo tumbado en una cama del hotel donde se concentra España y con una mascarilla facial. «Llega perfecto al Mundial, no os preocupéis por él», ha escrito Inés García junto a la foto que ha publicado en sus historias de Instagram.

Al margen de esta publicación de su pareja, cabe recordar Lamine Yamal sigue recuperándose de su lesión, al igual que Nico Williams y Víctor Muñoz, y no ha podido disputar ni un solo minuto en los amistosos de preparación para el Mundial. Sin embargo, el jugador del Barcelona ha seguido un plan perfectamente diseñado para estar disponible para la gran cita mundialista, y aunque no vaya a ser titular en el primer partido, todo indica que irá teniendo minutos para coger ritmo para el torneo y estar a tope de cara a las eliminatorias más importante, siempre que España vaya pasando rondas.

El plan con Lamine Yamal, Nico y Víctor

Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz llegaron a Chattanooga arrastrando diferentes problemas físicos, pero en la Federación transmiten tranquilidad. Ninguno preocupa de cara al debut mundialista del próximo 15 de junio frente a Cabo Verde y el objetivo es que los tres puedan tener un papel importante a medida que avance el torneo. Eso sí, en Las Rozas tienen muy claro que no van a correr ningún riesgo. El Mundial es una competición larga, exigente y con partidos cada pocos días. Por ese motivo, Luis de la Fuente y los servicios médicos han diseñado un plan específico para cada uno de ellos con el objetivo de que lleguen al cien por cien cuando comiencen las eliminatorias, el momento en el que realmente se decidirá el campeonato.

El plan establecido pasa porque Lamine Yamal dispute alrededor de 20 minutos en el debut. Sería su estreno en una Copa del Mundo y una primera toma de contacto con la competición. Seis días después, ante Arabia Saudí, tampoco partiría como titular, aunque su protagonismo aumentaría considerablemente. En ese encuentro podría estar cerca de los 40 minutos sobre el terreno de juego. Ya en la tercera jornada, frente a Uruguay en Guadalajara, sí tendría muchas opciones de aparecer en el once inicial.

La situación de Nico Williams es parecida, aunque presenta algunos matices. El extremo del Athletic continúa recuperándose de la lesión muscular que sufrió en el isquiotibial de la pierna izquierda y, dentro de la selección, existe algo más de cautela con su evolución. De hecho, a día de hoy tiene menos opciones que Lamine de participar frente a Cabo Verde.

Por último, aparece el caso de Víctor Muñoz, cuya recuperación está siendo la más lenta de las tres. El futbolista también estará en el banquillo contra Cabo Verde, pero a diferencia de Lamine, no está previsto que tenga minutos. El problema en el sóleo sigue dando guerra y los médicos de la selección mantienen un contacto permanente con Osasuna para conocer todos los detalles del tratamiento que ha seguido el jugador durante las últimas semanas.