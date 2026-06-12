Agenda del Papa en Canarias hoy, viernes 12 de junio: misas, eventos y visitas

La visita del Papa León XIV a España llega hoy, viernes 12 de junio, a su final con una última jornada en Canarias que, desde primera hora, ya se vive con cierto aire de despedida. Después de varios días intensos, con actos multitudinarios y encuentros más discretos tanto en Madrid como en Barcelona, el Pontífice afronta en Tenerife sus últimas horas antes de regresar a Roma.

Y a pesar de ser su último día en nuestro país, la agenda del Papa León XIV que se ha previsto para hoy viernes no da tregua. A las 09:10 horas, el avión papal aterrizará en el Aeropuerto Tenerife Norte procedente de Gran Canaria, donde ayer jueves dejó otra de las imágenes más potentes del viaje con la misa en el estadio y los encuentros con fieles. Sin apenas pausa, el traslado hacia La Laguna marcará el inicio real del día, con una primera parada en el centro de acogida de Las Raíces. Allí, el Papa tendrá un encuentro directo con migrantes. Después, el recorrido continuará hacia la Plaza del Cristo de La Laguna, donde de nuevo se espera que haya mucha gente y como no, presencia institucional, aunque con el mismo hilo conductor, el de la integración. Este tema, que ha ido apareciendo en distintos momentos del viaje, ha tenido un protagonismo claro estos últimos días, si bien la agenda del Papa en las islas se ha construido precisamente alrededor de esa realidad.

Y el último gran acto antes de la despedida será la misa de las 12:15 horas en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Un espacio abierto, con el mar de fondo y con miles de personas siguiendo la celebración, muchas desde primera hora. No será una ceremonia cualquiera, sino más bien el cierre simbólico de todo lo vivido estos días en España.

A qué hora vuelve el Papa a Roma

El papa León XIV regresará hoy mismo a Roma, y lo hará desde el Aeropuerto de Tenerife Norte, donde está previsto que se celebre la ceremonia oficial de despedida a las 14:30 horas. Ese acto pondrá el punto final institucional a su visita, con presencia de autoridades y el protocolo habitual en este tipo de viajes. Tras la despedida, el avión papal despegará en torno a las 15:00 horas rumbo a Roma, donde está prevista su llegada a última hora de la tarde. Será entonces cuando se cierre definitivamente una gira breve en el calendario, pero bastante intensa en contenido y ritmo.

Porque si algo ha marcado este viaje ha sido precisamente eso, la sensación de que han pasado muchas cosas en pocos días. En Madrid, por ejemplo, la visita ha tenido un carácter más institucional al principio, con encuentros oficiales y actos en espacios muy reconocibles de la ciudad como la plaza de Lima o el estadio Santiago Bernabéu y también como no, su discurso en el Congreso de los Diputados, ovacionado por 7 minutos de aplausos.

En Barcelona, el tono fue distinto. Allí el foco se desplazó más hacia lo simbólico y lo cultural. La visita a la Sagrada Familia fue uno de los momentos más comentados, no sólo por el lugar en sí, sino por lo que representa, cuando se celebra precisamente el centenario de la muerte de Antonio Gaudí. Además, también hubo espacio para encuentros con colectivos sociales, y la visita como no, a la cárcel de Brians 1.

Ya en Canarias, el viaje ha cambiado claramente de registro. Aquí todo ha girado en torno a la migración y la acogida. No sólo en los actos de hoy en Tenerife, también en lo vivido ayer en Gran Canaria, con la visita a Arguineguín o la misa en el estadio.

Y ahora llegamos al final de ese viaje con los últimos actos en marcha y una agenda en Tenerife que no es la más larga de todas, pero que no deja de ser completa y muy acorde a como ha sido el resto de jornadas, teniendo en cuenta que el Papa llegó a Madrid el pasado 6 de junio y desde entonces, no ha parado de visitar lugares, hablar a todos aquellos que le han seguido, reunirse con autoridades y como no, acercarse a los más necesitados.

El vuelo de esta tarde marcará ese cierre. Y, aunque el Papa regrese a Roma en cuestión de horas, lo cierto es que la visita deja una especie de eco en cada lugar por el que ha pasado. Madrid, Barcelona y ahora Canarias han vivido días poco habituales, con imágenes que no se repiten a menudo y con una movilización bastante notable. En cualquier caso, todo termina hoy. A las 14:30 horas se celebrará la despedida oficial, a las 15:00 despegará el avión, y de este modo se cerrará una visita que, al menos durante unos días, ha colocado a España en el centro del mapa del Vaticano y del mundo.