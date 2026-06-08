¿Cómo se llama el Papa? Este es el nombre real de León XIV

España vive uno de los eventos más importantes de la última década con la llegada por primera vez en 15 años de un papa al país. León XIV visitará Madrid, Barcelona y Canarias en varios eventos que ya han congregado a millones de personas. Pero una duda que suscita a todos es cómo se llama realmente León XIV.

El cambio de nombre de un sumo pontífice nace en el año 533, cuando Juan II (Mercurio) decidió cambiar su nombre de nacimiento por ser demasiado pagano. En el caso del actual papa, es el cuarto más popular en la historia de la Iglesia después de Juan (21 papas), Gregorio (16) y Benedicto (15), y empatado con Clemente (14).

Robert Prevost, el nombre original de León XIV, escogió este nombre por León XIII, de quien dice que «afrontó la defensa de la dignidad, la justicia y el trabajo”. Este papa duró 25 años y se opuso a la opresión obrera y a la esclavitud. Recibió por ello el apodo del “Papa de los obreros”. Prevost también escogió el nombre de León por una de las figuras más relevantes del cristianismo, como fue León I, quien tuvo un papel decisivo en la defensa de la fe cristiana durante algunos de los momentos críticos que vivió Roma.

1 año de la elección de León XIV

Un año después de ser nombrado como el 267.º papa de la Iglesia católica, León XIV ha confirmado muchas de las expectativas que generaba su nombramiento. El Santo Padre ha mantenido una preocupación por las cuestiones sociales, con sucesivos llamamientos para combatir las desigualdades y para que haya paz en el mundo, lo que le ha llevado a un enfrentamiento con Donald Trump. Recientemente, ha escrito su primera encíclica llamada «Magnifica Humanitas».

Actualmente, se encuentra en España, donde ha dado el primer discurso de un papa en el Congreso de los Diputados de la historia y esta tarde tendrá un evento en el Santiago Bernabéu. Además, durante el fin de semana, ha participado en una vigilia de jóvenes en la Plaza de Lima con 500.000 personas y una misa en Cibeles con más de un millón de asistentes.