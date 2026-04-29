Dentro de Brians 1: COOL destapa el férreo día a día de Rosa Peral entre rejas: «No tiene margen»
Rosa Peral afronta en Brians 1 una nueva etapa penitenciaria marcada por estrictos controles y un aislamiento inicial
Sus primeras horas transcurren en una celda de ingresos austera y bajo vigilancia constante
Según fuentes internas, su perfil dentro de prisión siempre ha buscado más movilidad a través de la escuela que de talleres tradicionales
Desde su ingreso en prisión en 2017 por el mediático crimen de la Guardia Urbana, Rosa Peral ha sido una figura rodeada de controversia no solo por la gravedad del caso que la llevó a cumplir una condena de 25 años, sino también por su comportamiento dentro del sistema penitenciario. Su reciente traslado a Brians 1 por presuntamente urdir un plan para agredir a una funcionaria de Mas d’Enric —el centro penitenciario desde el que ha sido trasladada— vuelve a colocar su nombre en el foco, reactivando el interés por conocer cómo vive realmente una de las presas más conocidas y conflictivas de España. Lejos de mantener un perfil discreto entre rejas, su paso por distintas cárceles ha estado marcado por expedientes disciplinarios, tensiones con funcionarias, conflictos de convivencia y una conducta que ha obligado a Instituciones Penitenciarias a tomar medidas específicas en varias ocasiones.
Ahora, desde COOL, hemos tenido acceso en exclusiva a información sobre cómo transcurre verdaderamente el día a día de Rosa Peral en prisión, cuáles son las rutinas que definen su estancia, qué trato recibe, qué privilegios o limitaciones condicionan su vida en Brians 1 y cómo su historial continúa pesando en cada decisión que afecta a su futuro penitenciario. Más allá de los titulares sobre traslados o incidentes, existe una realidad interna mucho más compleja que revela cómo se mueve, convive y sobrevive dentro de uno de los entornos más duros de su condena.
En función de su evolución dentro del centro, su conducta y la clasificación penitenciaria que se determine tras este nuevo ingreso, Rosa podría acceder a distintos destinos ocupacionales o actividades dentro de Brians 1, como trabajos de limpieza, cocina, lavandería o talleres productivos. Sin embargo, su historial disciplinario y sus antecedentes de conflictividad podrían complicar notablemente el acceso inmediato a determinados beneficios o puestos de mayor confianza. Según explican a COOL, en prisión la conducta diaria resulta determinante para cualquier avance. «Aquí todo depende del comportamiento. Es lo que marca si puedes acceder a trabajos, actividades o ciertos beneficios», aseguran.
No obstante, en el caso concreto de Rosa Peral, las mismas fuentes señalan que su perfil dentro de prisión no ha estado especialmente vinculado a los talleres tradicionales. «Ella nunca ha sido muy partidaria de los talleres. Siempre ha preferido acudir a la escuela, porque eso también le permite salir del módulo y tener otro tipo de movimiento dentro del centro», detallan. Este matiz no es menor, ya que la asistencia a espacios educativos o formativos no solo rompe la rutina del módulo, sino que también facilita una mayor interacción con otras internas. «Es en esos espacios donde suele haber más contacto, más movimiento y, según el entorno, donde circulan determinadas dinámicas internas como el tráfico de sustancias», concluyen.