Esto es lo que deseaba Lady Di para el futuro de sus hijos, Guillermo y Harry: la carta que lo confirma

Una carta inédita escrita por la princesa Diana en noviembre de 1995 ha vuelto a situar el foco sobre una de las mayores preocupaciones de la que fuera princesa de Gales: la educación emocional de sus hijos, los príncipes Guillermo y Harry. El documento, que saldrá próximamente a subasta, revela con claridad cuál era una de las aspiraciones que Diana albergaba para el futuro de ambos jóvenes en una etapa especialmente delicada.

La correspondencia, de dos páginas y fechada el 27 de noviembre de 1995, fue enviada a Michael Barratt, un admirador que le había trasladado un mensaje de apoyo pocos días después de la histórica entrevista que la princesa concedió al programa Panorama de la BBC.

La carta, conservada hasta ahora fuera del conocimiento público, forma parte de la próxima subasta Royalty, Antiques & Fine Art, organizada por la casa Reeman Dansie.

Más de tres décadas después de haber sido escrita, el contenido del documento adquiere una relevancia especial debido a la situación actual de los hijos de Diana. Entre los distintos aspectos que aborda la carta, uno de los que más interés ha despertado es la referencia a Guillermo y Harry y a los valores que su madre deseaba transmitirles durante su crecimiento.

Este es el deseo de Lady Di

Según la información facilitada por la casa de subastas, Diana expresó en la carta su deseo de enseñar a sus hijos «la importancia de la comunicación a un nivel más profundo». La reflexión constituye una de las escasas ocasiones en las que la princesa dejó por escrito cuáles eran algunas de sus prioridades educativas respecto a los entonces jóvenes príncipes.

La mención resulta especialmente significativa porque permite conocer cómo concebía Diana la formación personal de sus hijos más allá de las obligaciones asociadas a la familia real. Durante años, la princesa intentó ofrecer a Guillermo y Harry una infancia lo más cercana posible a la realidad cotidiana, alejándolos en determinados momentos del rígido protocolo institucional que rodeaba a la monarquía británica.

La comunicación, la empatía y la comprensión mutua fueron valores que diversos biógrafos y colaboradores cercanos han señalado repetidamente como elementos fundamentales en la manera en que Diana entendía la maternidad. La nueva carta parece reforzar esa imagen al mostrar una preocupación explícita por la capacidad de sus hijos para expresarse y relacionarse de forma sincera con quienes les rodeaban.

Una carta inédita

La carta fue redactada apenas una semana después de una de las entrevistas más recordadas de la historia reciente de la monarquía británica. El 20 de noviembre de 1995, Diana apareció en Panorama y habló abiertamente sobre la crisis de su matrimonio con el entonces príncipe Carlos.

Aquella intervención televisiva tuvo un enorme impacto tanto dentro como fuera del Reino Unido. Durante la conversación, la princesa abordó cuestiones relacionadas con la presión mediática, su salud emocional y la situación de su matrimonio. También pronunció una frase que acabaría convirtiéndose en una de las más célebres de la historia de la realeza: «Éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco apretado», en referencia a la relación de Carlos con Camila Parker Bowles.

Cuando concedió aquella entrevista, Diana y Carlos llevaban varios años separados. La ruptura matrimonial terminaría formalizándose en agosto de 1996, menos de un año después de la redacción de la carta que ahora sale a la luz.

Precisamente por encontrarse en un momento tan complejo de su vida, el documento ofrece una perspectiva singular sobre el estado de ánimo de la princesa. Según la información difundida por Reeman Dansie, Diana se mostró profundamente agradecida por el apoyo recibido de Michael Barratt y valoró especialmente sus reflexiones relacionadas con el autoconocimiento y la capacidad de avanzar pese a las dificultades personales.

¿Cómo es la relación entre los hermanos?

La aparición de esta correspondencia coincide con un periodo en el que la relación entre Guillermo y Harry continúa siendo objeto de atención pública. Desde que el duque y la duquesa de Sussex decidieron abandonar sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020, las diferencias entre ambos hermanos han sido ampliamente documentadas.

Las tensiones se intensificaron posteriormente a través de diversas entrevistas, del documental Harry & Meghan estrenado por Netflix y de las memorias publicadas por el príncipe Harry en 2023 bajo el título Spare. En ese libro, el hijo menor de Diana relató numerosos episodios de desencuentro con distintos miembros de la familia real, incluido su hermano mayor.

Diversos expertos y autores especializados en la monarquía británica han sostenido que la relación entre ambos permanece prácticamente estancada. Entre ellos se encuentra Omid Scobie, quien recientemente aseguró que la situación apenas ha experimentado cambios y que Harry continúa esperando conversaciones sinceras que permitan abordar las diferencias acumuladas durante los últimos años.

Por otro lado, fuentes citadas en obras dedicadas a analizar el futuro de la Corona británica han señalado que Guillermo se sintió profundamente decepcionado por algunas de las revelaciones contenidas en Spare, una circunstancia que habría dificultado cualquier acercamiento posterior.