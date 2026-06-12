Desde Chinchilla de Montearagón hasta Ayna: los mejores sitios de Albacete para observar el eclipse solar del 12 de agosto

El verano suele girar siempre en torno al calor, pero este año hay una fecha que se está colando poco a poco en todas las conversaciones y es la del 12 de agosto. Ese día, será cuando la luz empezará a cambiar y, durante unos minutos, el paisaje tendrá un tono distinto y muy extraño ya que vamos a ser testigos de un eclipse solar total. Un eclipse que también se va a seguir en Albacete, y aunque en este caso no llegará a ser total en la provincia, sí se dejará notar de forma muy clara especialmente si elegimos entre los mejores lugares para verlo.

En el caso de Albacete no habrá esa oscuridad completa como la que se va a dar en otras zonas de España, pero eso no significa que el fenómeno pase desapercibido. Al contrario. El hecho de que ocurra al atardecer lo hace todavía más especial ya que el sol estará muy bajo, casi tocando el horizonte, y cualquier pequeño cambio en la luz se va a notar mucho más, de modo que si deseas ser testigo y no perderte nada, toma nota de los lugares que ahora te recomendamos y entre los que están Chinchilla de Montearagón o Ayna.

Los mejores sitios de Albacete para observar el eclipse solar del 12 de agosto

Aunque en Albacete el eclipse de sol no se podrá ver como decimos, de forma total, las previsiones es que sea de un 99,3% de ocultación, especialmente en aquellas zonas que a continuación enumeramos y que son las mejores según los expertos.

Castillo de Chinchilla de Montearagón

El entorno del Castillo de Chinchilla de Montearagón es uno de esos lugares que aparecen siempre cuando se habla de buenas vistas. Y en este caso tiene todo el sentido. Está elevado, tiene una panorámica bastante amplia y, sobre todo, permite mirar hacia el oeste sin obstáculos importantes. Eso es justo lo que se necesita el 12 de agosto. Un sitio donde el sol pueda seguirse hasta el final, sin que desaparezca antes de tiempo detrás de nada. Además, es un lugar accesible, lo que lo convierte en una opción bastante cómoda para mucha gente.

Sierra de las Cabras

Entre Albatana y Hellín, la Sierra de las Cabras ofrece justo lo que muchos buscan para este tipo de eventos y ese es espacio. Aquí el paisaje se abre, las vistas se alargan y el horizonte gana protagonismo. No es un punto concreto, sino más bien una zona donde se pueden encontrar varios lugares desde los que observar el eclipse sin interrupciones. Es una buena opción si lo que se busca es tranquilidad y evitar zonas demasiado concurridas.

Miradores de Ayna

El caso de Ayna es diferente. El entorno es espectacular, eso está claro, pero también tiene un pequeño inconveniente, que es la orografía. La Sierra del Segura es preciosa, pero está llena de montañas y desniveles. Por eso, aquí no vale cualquier sitio. Hay que elegir bien por ejemplo un mirador, un claro elevado o un punto que permita mirar hacia el oeste sin obstáculos. Si se acierta con el lugar, la experiencia puede ser de las más bonitas de la provincia. Si no, es fácil perderse parte del fenómeno.

Pico del Mugrón

El Pico del Mugrón no suele aparecer en todas las listas, pero para este tipo de eventos tiene bastante sentido. Está en una zona despejada, con buena visibilidad y sin demasiadas interferencias en el horizonte. Es de esos sitios a los que no va tanta gente, lo que puede ser una ventaja para quienes buscan algo más tranquilo.

Llanuras del Campo de Hellín

No todo el mundo quiere subir a un monte o desplazarse demasiado. Y en ese caso, las zonas llanas del entorno de Hellín pueden ser una solución bastante práctica. En estas áreas, el horizonte suele estar bastante limpio, lo que permite seguir el eclipse sin complicaciones. No será la experiencia más espectacular, pero sí una de las más cómodas.

Albacete capital y alrededores

Para quienes prefieren quedarse cerca, Albacete también ofrece algunos puntos interesantes, sobre todo en zonas abiertas o a las afueras. No es el mejor lugar en términos de oscuridad o paisaje, pero sí permite seguir el fenómeno sin necesidad de desplazarse. Y para muchos, eso ya es suficiente.

A qué hora se verá el eclipse en Albacete

En Albacete, el eclipse empezará sobre las 19:35 horas. El momento más interesante llegará entre las 20:25 y las 20:32, cuando el sol ya esté muy bajo y el efecto se note más. No será un eclipse total en la provincia, pero sí bastante avanzado, así que el cambio de luz se va a apreciar sin problema, sobre todo justo antes de que el sol se oculte. Eso sí, conviene no olvidarse de lo básico: usar gafas homologadas y como hemos visto, elegir un sitio que ofrezca la posibilidad de un horizonte despejado.