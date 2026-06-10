Temperaturas de hasta 50 °C: el calor se intensifica con la llegada del solsticio de verano

El calor se intensifica con la llegada del solsticio de verano, será mejor que nos preparemos para alcanzar unas cifras que costarán de creer, hasta los 50ºC. Un cambio de tendencia que puede ser la que nos acompañará en breve y que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta y lo hace de tal forma que tocará esperar lo inesperado. Es hora de saber qué puede pasar con un verano que parece que nos sumergirá de lleno en algunas novedades destacadas.

Este cambio de tendencia que podremos empezar a tener en consideración puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas. Parece que el calor se intensifica con la llegada de un solsticio de verano que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente puede ser lo que nos marcará de cerca en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas en las que el aumento de las temperaturas será una realidad.

Hasta 50ºC de ascenso de las temperaturas

Las cifras que parecen propias de un desierto pueden llegar a España, si tenemos en cuenta el calor que está haciendo estos días y la llegada de un verano en el que todo puede ser posible. Será mejor que nos preparemos para vivir unos días en los que realmente todo puede ser.

Se puede llegar a unas cifras en las que realmente cada pequeño gesto puede ser esencial que tengamos en consideración. Es momento de conocer lo que nos estará esperando en estos días en los que realmente cada detalle cuenta. Por lo que, hasta el momento no sabíamos lo que nos podía esperar.

Los expertos han puesto el listón muy alto, con ciertas novedades que llegan en estas jornadas en las que cada pequeño gesto cuenta. Estos días en los que quizás tendríamos que esperar calor, lo que llega es algo mucho más intenso de lo que realmente esperaríamos.

Este ascenso de las temperaturas puede acabar siendo las que nos darán cierta sorpresa inesperada. Llegando en algunos puntos del país a un récord que puede ser considerable en un verano en el que las cifras mandan.

El calor se intensifica con la llegada del solsticio de verano

La llegada del solsticio de verano puede cambiarlo todo por completo. Estamos ante un giro radical en el tiempo que realmente podría convertirse en un problema. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que, sin duda alguna, acabará marcando la diferencia. La AEMET no tiene dudas de lo que está por llegar.

Los expertos de Meteobalkans advierten que: » A medida que se acerca el solsticio de verano, la radiación solar sigue aumentando, provocando temperaturas cada vez más extremas en las regiones desérticas tropicales. Grandes zonas del norte de África y partes de Oriente Medio ya se acercan a los 50 °C, lo que convierte a la región en uno de los lugares más calurosos del planeta. Sin embargo, la distribución del calor no es completamente uniforme. Masas de aire polar más frías penetran periódicamente en las partes del norte de África y Levante, que han sido inusualmente frecuentes esta primavera y han limitado temporalmente el calentamiento extremo. En cambio, la India está experimentando una rápida recuperación del calor. Un retraso significativo del monzón, combinado con la transferencia de aire caliente y seco de las regiones de Irán y Pakistán, ha creado condiciones para que las temperaturas aumenten bruscamente. La falta de nubes y precipitaciones ha permitido que la energía del sol caliente la superficie de la Tierra aún más intensamente

En nuestro país, de momento, la AEMET ha lanzado una importante advertencia: «La influencia del anticiclón dejará una situación de estabilidad y un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Solamente se esperan cielos con nubes bajas en el norte de las islas Canarias, el área cantábrica, los Pirineos y, durante la mañana, el Estrecho y los litorales de Alborán y del área mediterránea. Podrían darse precipitaciones débiles y aisladas en el norte. Por la tarde, se espera el desarrollo de nubes de evolución en zonas de interior del tercio oriental y la posibilidad de alguna tormenta o chubasco aislado. Posibles brumas matinales en la cordillera Cantábrica, los Pirineos, las sierras del sureste y el Estrecho. Las temperaturas máximas descenderán en Baleares, el tercio este y el extremo sur peninsular, subirán en el norte y noroeste y se mantendrán sin cambios en el resto. Se pueden superar los 35 grados en zonas bajas del suroeste y, puntualmente, los 38 grados en el valle del Guadalquivir. Las temperaturas mínimas subirán en el suroeste y descenderán en el resto, de forma más acusada en la meseta norte y las depresiones del noreste. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Guadalquivir y en el litoral sureste. En Canarias no se esperan cambios».