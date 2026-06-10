Castilla y León: cielo poco nuboso con ligeras lluvias y descenso de temperaturas, según AEMET

Las condiciones meteorológicas para hoy, 10 de junio de 2026, indican que en buena parte de Castilla y León se experimentará un cielo mayormente poco nuboso, aunque el extremo norte podría tener intervalos nubosos con posibilidades de precipitaciones débiles en su parte este. Las temperaturas mínimas descenderán levemente, mientras que las máximas también mostrarán un ligero descenso en el sureste. El viento soplará flojo del noreste o norte, con intervalos moderados en la mitad este.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 10 de junio

Cielo despejado y ambiente cálido en León

El cielo, que se despereza lentamente, prometerá una jornada clara en León, donde el sol se asomará alegre desde el amanecer a las 06:44, iluminando todo con su calidez. Con temperaturas que oscilarán entre los 7 y los 25 grados, la sensación térmica se elevará, haciendo que el día se sienta aún más cálido. Aunque el viento, suave pero presente, soplará desde el oeste a una velocidad moderada, no se prevén lluvias que molesten los planes al aire libre.

A medida que avancen las horas, el ambiente se tornará algo más cargado, con una humedad que alcanzará picos del 75%. Ya por la tarde, el cielo continuará despejado y los rayos del sol nos acompañarán hasta la puesta, que tendrá lugar a las 21:59. Será una tarde perfecta para disfrutar al exterior, sin la preocupación de la lluvia y con el confort de un clima agradable, donde las temperaturas permitirán relajarse y disfrutar del aire libre.

Zamora: nubes grises y posible lluvia

Las nubes grises se asoman sobre Zamora, creando un ambiente de inquietud que preludia un día marcado por la inestabilidad. Con una brisa que acaricia las calles, el amanecer se presenta fresco, registrando temperaturas en torno a los 10 grados, pero con la promesa de un ligero ascenso, alcanzando hasta 28 grados en las horas centrales.

A medida que la mañana avanza, la atmósfera se cargará con probables lluvias y viento sostenido del noreste a 15 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 28 km/h. Aunque la irritante humedad puede alcanzar picos del 80%, la tarde podría ofrecer un respiro, pintando un contraste en la sensación térmica. Para quienes salgan, mejor llevar paraguas y abrigarse bien antes de afrontar el refrescante cambio.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y sol radiante

Esta mañana en Salamanca despierta un día agradable, con un cielo mayormente despejado y una temperatura mínima que comienza en torno a los 10 °C. A medida que avanza la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 28 °C, creando una sensación térmica similar debido a la suave brisa del noreste, que sopla a unos 15 km/h. La humedad, que rondará entre el 20% y el 75%, dará un toque cómodo al ambiente, evitando que se sienta pesado.

Por la tarde, el cielo se mantendrá también despejado. La luz del sol se mantendrá hasta las 21:53, ofreciendo unas espléndidas 15 horas de luz. Sin lluvia prevista en todo el día y con vientos que, aunque no serán intensos, pueden alcanzar ráfagas de hasta 30 km/h, es una jornada ideal para disfrutar al aire libre.

Valladolid: cielos despejados y ambiente tranquilo

La jornada se presenta con un tiempo estable, disfrutando de cielos mayormente despejados y temperaturas suaves que oscilarán entre los 9 y 26 grados. El viento será ligero, con algunas ráfagas en momentos puntuales, pero sin relevancia que interrumpa las actividades diarias.

Es un excelente momento para salir a pasear por los parques o disfrutar de una terraza. La tranquilidad del ambiente promete ser ideal para relajarse y apreciar las pequeñas cosas del día a día.

Cielos nublados y mejora progresiva en Burgos

Este día en Burgos comienza con cielos nublados y una temperatura mínima de 7 grados, lo que puede hacer que la mañana se sienta fresca. A medida que avanza la jornada, el ambiente irá mejorando y las temperaturas alcanzarán una máxima de 20 grados por la tarde, con un ligero aumento en la sensación térmica.

Se recomienda salir abrigado al inicio del día, pero a medida que el sol brille, será ideal optar por ropa ligera y disfrutar de un agradable paseo. El viento suave de dirección noreste hará que la sensación sea todavía más placentera.

Palencia: cielo variable con chubascos intermitentes

Las primeras horas traen consigo un cielo parcialmente nublado, con temperaturas frescas que rondan los 9 grados. A medida que avance la jornada, se prevé una notable subida en el mercurio, alcanzando máximas de hasta 24 grados en la tarde, mientras el viento del noreste soplará suave, a unos 10 km/h, aportando una agradable sensación térmica de hasta 25 grados.

Sin embargo, no se pueden dejar de lado algunas sorpresas; se anticipan chubascos intermitentes a partir de media mañana, así que es recomendable llevar un paraguas si se tiene previsto salir. La variabilidad en la humedad, con un 80 % en su punto máximo, puede hacer que la tarde se sienta bastante cálida, así que hidratarse será clave para disfrutar del día.

Un día soleado y cálido

en Ávila

El día comienza en Ávila con cielos despejados y una suave brisa que hace que la temperatura se sienta agradable, rondando los 10 grados. A medida que avanza la mañana, la sensación térmica sube, alcanzando los 23 grados en la tarde, bajo un sol radiante que anima a salir a disfrutar del día.

La jornada se mantendrá mayormente soleada, con un ambiente cálido y cómodo. Es recomendable vestir ropa ligera y no olvidar las gafas de sol, ya que el sol estará brillando con fuerza. Una buena oportunidad para dar un paseo y disfrutar de la belleza de la ciudad.

Segovia: cielo despejado y chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar de la frescura de la mañana, con temperaturas rondando los 9 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 26 grados en la tarde, aunque el viento del N, con una velocidad media de 10 km/h y rachas que pueden alcanzar los 9 km/h, aportará un toque de dinamismo a la jornada.

Sin embargo, se espera que las nubes hagan su aparición y traigan consigo chubascos intermitentes desde media mañana, así que es recomendable llevar paraguas para la tarde-noche. A pesar de la humedad relativa que se mantendrá entre el 20% y el 80%, la sensación térmica será agradable, alcanzando un máximo de 26 grados tras la explosión del calor diurno.

Cielos nublados y brisa suave en Soria

El día amanecerá en Soria con cielos parcialmente nublados, ofreciendo una suave brisa que mantendrá la sensación térmica en torno a los 23 grados. La temperatura mínima será de 6 grados, lo que hará que la mañana se sienta fresca y agradable. A medida que avance la jornada, los termómetros alcanzarán los 22 grados, pero con una humedad que variará entre un 30 y un 85 por ciento, acentuando la sensación de calor en la tarde.

Por la tarde y noche, el cielo se mantendrá similar, sin probabilidad de lluvia, permitiendo disfrutar de una tarde apacible, con unas 15 horas de luz y un atardecer sobre 21:43. La brisa, moderada durante el día, será más intensa, con ráfagas de hasta 8 km/h, complementando una jornada que se presenta como fresca y cómoda para disfrutar al aire libre.