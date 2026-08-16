El Barcelona arrasa al Basilea con doblete de Bisiwu, el estreno goleador de Adeyemi y la vuelta de Lamine

El Barcelona apura su pretemporada y, a la espera del Gamper, parece estar ya listo para el debut. Mucho trabajo va a tener Hansi Flick pero para decidirse por unos u otros. Bisiwu sorprendió con un doblete en la manita al Basilea, donde también se estrenó Adeyemi, marcó de nuevo Hamza y se reencontró con el gol Lamine Yamal, desde los 11 metros. Al final, 2-5 en Suiza a una semana de que se estrenen en Liga.

Primer test serio de Flick, que ya contaba con todos para este duelo en Suiza. Sin embargo, el técnico no lo hizo notar en un once sin buena parte de los internacionales españoles. Joan García y Eric García eran los únicos campeones del mundo en él. Una defensa de urgencias presentaba el alemán, con Espart, Christensen, Gerard Martín y Balde, mientras que Bernal y Fermín completaban el centro del campo y Raphinha, Gordon y Adeyemi el ataque.

La sorpresa llegaba con Gordon como titular y, además, en la punta de lanza. El futbolista inglés encontraba acomodo a las órdenes de Flick como 9, después de llevar sólo una semana entrenando en su nuevo club. Aunque fue eclipsado por un Adeyemi que se estrenó como goleador. El jugador alemán aprovechó un pase atrás de Raphinha para poner con la zurda el primero, pasada la media hora. Empataría el Basilea antes del descanso.

No fue hasta la segunda parte cuando llegó el espectáculo. Y se hizo de rogar. Hamza volvía a marcar con el Barcelona, para poner por delante a los culés, gracias a un centro al segundo palo de Adeyemi. No era nada sencillo el remate del egipcio, que puso el 1-2. Aunque lo más esperado llegaba en el tramo final.

Con el partido acercándose al final, estaban ya sobre el césped Lamine Yamal, Dani Olmo, Pau Cubarsí o Jules Koundé. Era entonces cuando se desataba la fiesta en Suiza. Primero, porque Koundé recibió una falta en el área de los helvéticos y Lamine transformaba el penalti, recortó distancias de forma inmediata el Basilea con otra pena máxima.

Y entonces, para redondear la fiesta, apareció Bisiwu. El delantero belga no ha podido caer más de pie en Barcelona. Debutó en el amistoso ante el Udinese, pero ha sido ante el Basilea donde ha firmado una actuación que confirma las expectativas que tiene el cuerpo técnico depositadas en él. En apenas dos minutos firmó un doblete y el primero de esos goles fue un auténtico golazo.

Caracoleó antes de tocar hacia atrás y entregarle el balón a Olmo, que volvió a jugar con él. Entonces, se perfiló, buscó el hueco y, al no encontrarlo, se lo inventó con una parábola espectacular que acabó entrando por la escuadra. Empujando un pase de la muerte de Lamine Yamal puso el definitivo 2-5.