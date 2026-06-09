Los campos de lavanda de Brihuega y otros sitios espectaculares de Guadalajara para ver el eclipse solar del 12 de agosto

El verano de 2026 tiene sin lugar a dudas, la fecha del 12 de agosto marcada en rojo, ya que no va a ser un día cualquiera, ya que el cielo va a ofrecer uno de esos espectáculos que no se repiten a menudo. Como ya sabemos, ese es el día en el que podremos ver un eclipse solar ya que de hecho, será visible desde buena parte de España. Y dentro de ese mapa, hay una provincia que se ha colocado en el punto de mira de aficionados y curiosos y que no es otra que Guadalajara.

No es casualidad si tenemos en cuenta que la trayectoria del eclipse cruzará esta zona en un momento muy particular, ya casi al final del día, cuando el sol esté a punto de esconderse. Eso cambia bastante las cosas ya que si bien Guadalajara es perfecta para ver el eclipse, también es cierto que no vale cualquier sitio. Aquí lo importante será tener una vista limpia hacia el oeste, sin montañas, edificios o árboles que arruinen los últimos minutos del fenómeno. Por eso, elegir bien el lugar desde el que verlo va a marcar la diferencia. Y en ese sentido, Guadalajara tiene paisaje de sobra para hacerlo bien con zonas altas, horizontes abiertos y rincones donde el cielo se ve sin obstáculos.

Los mejores sitios de Guadalajara para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Si hay un sitio que ya parte con ventaja, ese es Brihuega. Los campos de lavanda llevan años siendo uno de los lugares más fotografiados de Castilla-La Mancha, y aunque su momento más intenso suele ser en julio, en agosto todavía mantienen ese aire especial. Pero lo interesante aquí no es solo el paisaje sino la sensación de espacio. Las mesetas que rodean Brihuega permiten ver el horizonte sin apenas interrupciones, algo clave para este eclipse, que se producirá muy bajo sobre la línea del cielo.

Sierra Norte

Quien prefiera alejarse un poco del bullicio tiene otra opción muy interesante en la Sierra Norte donde el ambiente cambia bastante, con menos gente, más silencio y una sensación de aislamiento que, en un momento así, suma mucho. En concreto, zonas cercanas a Cogolludo o pequeños pueblos repartidos por la sierra ofrecen buenas condiciones. No sólo por la altura, que ayuda, sino también por la baja contaminación lumínica. Además, al ser verano, el cielo suele mostrarse bastante limpio y eso aumenta las probabilidades de disfrutar del eclipse sin problemas y también hay muchos puntos elevados desde los que mirar hacia el oeste sin obstáculos, algo que en este caso es casi obligatorio.

El Barranco del Río Dulce

Otra opción que no suele fallar es el entorno del Barranco del Río Dulce. Aquí el atractivo es doble. Por un lado, tienes varios miradores naturales desde los que el horizonte se abre bastante mientras que por otro, el paisaje en sí ya merece la visita. Lugares como Pelegrina permiten observar el cielo con una perspectiva distinta, entre cañones y formaciones rocosas. No es el típico campo abierto, pero tiene ese punto visual que puede hacer el momento más especial. Eso sí, conviene elegir bien el sitio concreto, porque no todos los puntos tienen la misma orientación.

La Alcarria y sus horizontes abiertos

Si lo que buscas es sencillez, La Alcarria lo pone fácil. Grandes extensiones, terreno suave y pocos obstáculos. Es una de esas zonas donde mirar al horizonte resulta natural, así que cualquier punto elevado, lejos de construcciones, puede servir. Y eso es precisamente lo que hace que mucha gente la tenga en cuenta. Además, al tratarse de una zona más accesible, puede ser una buena opción para quienes no quieren desplazarse demasiado o prefieren algo más cómodo.

Otros puntos a tener en cuenta en Guadalajara

Más allá de los lugares más conocidos, hay otras zonas que también pueden funcionar bien si se eligen con cabeza. Las parameras del norte, por ejemplo, ofrecen esa combinación de altura y amplitud que tanto se busca. También hay pequeños núcleos cercanos a Guadalajara capital donde, con un poco de planificación, se puede encontrar un buen sitio sin salir demasiado lejos. Al final, no se trata tanto de un lugar concreto como de saber lo que necesitas y que es altura, horizonte limpio y poca interferencia visual.

Consejos para que puedas ver el eclipse sin problemas

Hay tres cosas que conviene tener claras antes de ese día.