Así es el velero de 100 metros que quiere revolucionar la industria de los superyates con una cubierta de cristal

Los grandes veleros siempre han tenido que convivir con una limitación evidente: buena parte de su estructura está condicionada por las necesidades de navegación. Los pasillos laterales, las zonas de maniobra y la distribución de las velas suelen restar espacio habitable frente a los grandes yates a motor.

El A100 nace precisamente para desafiar esa realidad. Sus creadores han apostado por una arquitectura radical que reduce al mínimo las cubiertas laterales y aprovecha prácticamente toda la manga del barco para ampliar los espacios interiores. El resultado es una embarcación que ofrece una sensación de amplitud inédita en el universo de los grandes veleros.

Con sus 100 metros de eslora, el proyecto se situaría entre los mayores veleros del planeta si llegara a construirse. Pero más allá de sus dimensiones, lo verdaderamente revolucionario es la forma en que se ha concebido el espacio.

Los diseñadores han planteado el barco desde dentro hacia fuera, priorizando la experiencia de quienes viven a bordo antes que las convenciones tradicionales de la náutica. Esto permite crear áreas que normalmente sólo encontraríamos en los superyates motorizados más exclusivos.

Una espectacular cubierta de cristal con vistas infinitas

Uno de los elementos más llamativos del A100 es su enorme superficie acristalada. La superestructura está envuelta por grandes paneles curvos de vidrio que generan una conexión constante con el entorno marino.

La sensación es casi la de habitar una residencia flotante suspendida sobre el océano. La luz natural invade todos los espacios y las vistas panorámicas acompañan a los pasajeros desde prácticamente cualquier estancia del barco.

Esta solución no responde únicamente a una cuestión estética. También contribuye a difuminar la frontera entre interior y exterior, uno de los conceptos que han guiado todo el desarrollo del proyecto.

Desde el exterior, la cubierta de cristal aporta una imagen futurista que recuerda más a una pieza de arquitectura contemporánea que a un velero tradicional. Las líneas limpias y aerodinámicas refuerzan esa sensación de estar contemplando una embarcación llegada directamente del futuro.

Una suite de propietario digna de una mansión flotante

La redistribución del espacio permite incorporar una impresionante suite principal que ocupa toda la anchura del barco. Se trata de una solución poco habitual incluso en embarcaciones de estas dimensiones.

El propietario dispondría de vistas panorámicas al mar, zonas privadas de descanso y una amplitud que supera ampliamente la ofrecida por la mayoría de los grandes veleros existentes.

A su alrededor se organiza un gran salón principal inundado de luz, acompañado por un comedor formal y espacios polivalentes que pueden transformarse en biblioteca, cine privado o despacho. Todo está concebido para ofrecer una experiencia residencial más cercana a una villa de lujo que a una embarcación convencional.

En las cubiertas inferiores se sitúan los alojamientos para invitados, así como áreas dedicadas al ocio, incluyendo una sala para actividades de buceo y amplios espacios destinados a guardar juguetes náuticos y embarcaciones auxiliares.

Tecnología inspirada en algunos de los mayores veleros del mundo

Aunque su apariencia futurista podría hacer pensar lo contrario, el A100 sigue siendo, ante todo, un velero. Para ello incorpora dos impresionantes mástiles DynaRig, una tecnología utilizada por algunas de las embarcaciones más avanzadas del planeta.

Este sistema permite desplegar y recoger las velas mediante mecanismos automatizados, simplificando enormemente las maniobras y mejorando la eficiencia de navegación. Además, la ausencia de los tradicionales cables de soporte aporta una imagen mucho más limpia y elegante.

Un beach club sobre el agua y una nueva forma de vivir el mar

La experiencia exterior también desempeña un papel fundamental en este proyecto. En la popa se encuentra un enorme beach club de manga completa que ofrece acceso directo al mar y funciona como una auténtica terraza flotante.

La cubierta superior alberga las zonas de navegación, espacios wellness, áreas de descanso y comedores al aire libre pensados para disfrutar del entorno en cualquier momento del día. Mientras tanto, la proa integra discretamente las embarcaciones auxiliares y los equipos recreativos sin alterar la limpieza visual del diseño.