Así es el velero de 100 metros que quiere revolucionar la industria de los superyates con una cubierta de cristal
La industria de los grandes yates vive una carrera constante por superar los límites del diseño, la ingeniería y el lujo. Sin embargo, pocas veces aparece un proyecto capaz de cuestionar las reglas establecidas de una categoría entera. Eso es precisamente lo que ocurre con el A100, un impresionante velero conceptual de 100 metros desarrollado por Van Geest Design y Rob Doyle Design que propone una nueva forma de entender la vida a bordo. Con una inmensa cubierta acristalada, espacios interiores comparables a los de un megayate a motor y un sistema de navegación de última generación, esta embarcación futurista combina innovación, sostenibilidad y estética para convertirse en uno de los proyectos náuticos más ambiciosos de los últimos años.
Un velero de 100 metros que rompe con la tradición
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