El yate que desafía todos los límites del lujo: un árbol atraviesa sus cubiertas y el mar entra en su interior
En el universo de los superyates, donde la exclusividad parece no tener techo, cada nueva embarcación intenta sorprender con soluciones más espectaculares que la anterior. Sin embargo, pocas consiguen hacerlo de una forma tan radical como Virtuosity, la nueva joya flotante de Sanlorenzo. Este impresionante superyate de 74 metros no destaca únicamente por sus dimensiones o por el refinamiento de sus acabados, sino por haber sido concebido alrededor de una idea poco habitual en la arquitectura naval: integrar la naturaleza como parte esencial de la experiencia a bordo. El resultado es una embarcación que incorpora un árbol vivo que atraviesa dos cubiertas, una ventana submarina para contemplar el océano desde el interior y una serie de espacios que transforman la navegación en una experiencia sensorial sin precedentes.
Un proyecto nacido de la obsesión por el detalle
Temas:
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