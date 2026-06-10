El yate que desafía todos los límites del lujo: un árbol atraviesa sus cubiertas y el mar entra en su interior

Detrás de Virtuosity hay mucho más que un encargo de lujo. El proyecto se desarrolló durante más de cuatro años y estuvo marcado por una colaboración excepcional entre el propietario y el astillero italiano Sanlorenzo. Antes incluso de iniciar la fase de diseño, ambas partes mantuvieron alrededor de 18 meses de reuniones semanales para definir cómo quería vivir el armador a bordo. Esa implicación dio lugar a un superyate profundamente personalizado, construido sobre la plataforma técnica de la serie 74Steel, pero con una identidad completamente propia.

La embarcación ha sido desarrollada con propulsión diésel-eléctrica y representa una nueva interpretación del concepto de superyate contemporáneo, donde la arquitectura interior adquiere tanto protagonismo como las prestaciones náuticas.

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El árbol que se convirtió en el corazón del superyate

La característica más llamativa de Virtuosity es, sin duda, su árbol. Se trata de un ficus nitida vivo que emerge desde el salón principal y atraviesa dos cubiertas mediante una gran abertura vertical. Lo más sorprendente es que no fue incorporado como un elemento decorativo una vez diseñado el barco, sino que fue seleccionado antes incluso de ensamblar la estructura principal. En cierto modo, el yate fue construido alrededor de él.

Para garantizar su supervivencia en un entorno tan singular, los diseñadores desarrollaron un ecosistema controlado con sistemas específicos de iluminación y condiciones ambientales.

Una ventana al océano desde el interior

Si el árbol representa la conexión con la naturaleza terrestre, la llamada Nemo Lounge establece el vínculo con el entorno marino. Este espacio incorpora una gran ventana parcialmente sumergida en el casco que permite contemplar el océano por debajo de la línea de flotación sin necesidad de abandonar el interior del barco.

La zona forma parte de un completo espacio wellness equipado con hammam, sauna, salas de tratamiento e incluso áreas dedicadas a terapias de bienestar. Desde allí, los invitados pueden observar el paisaje submarino mientras disfrutan de tratamientos de relajación, una experiencia que transforma el mar en parte activa del diseño interior.

El nuevo concepto de beach club

Otro de los grandes protagonistas del proyecto es el denominado Ocean Resort, una reinterpretación del tradicional beach club que suele encontrarse en los grandes superyates.

Este espacio ocupa aproximadamente 230 metros cuadrados y se abre al mar mediante plataformas abatibles que amplían notablemente la superficie utilizable. La zona está coronada por una espectacular piscina con fondo de cristal que permite que la luz natural penetre hasta los niveles inferiores de la embarcación. Durante el día funciona como una gran área de ocio vinculada a los deportes acuáticos y, por la noche, puede transformarse en un exclusivo espacio de entretenimiento.

Un interior concebido como una residencia privada

El diseño interior corre a cargo de Studio Paolo Ferrari, que ha apostado por una estética elegante, contemporánea y serena. Los espacios se caracterizan por líneas limpias, materiales naturales y una distribución que prioriza la amplitud visual.

Entre los espacios más llamativos destaca una cubierta privada reservada para el propietario, equipada con una zona de cine, una piscina reflectante y áreas de descanso concebidas como un auténtico refugio personal. También incorpora un jardín de invierno de unos 42 metros cuadrados, un gimnasio completamente cerrado en la cubierta superior y diversas zonas diseñadas para maximizar la privacidad sin renunciar a las vistas al mar.