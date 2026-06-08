David y Victoria Beckham han vuelto a acaparar todas las miradas durante sus vacaciones en las Islas Baleares. La pareja ha sido fotografiada disfrutando de las aguas de Ibiza y Formentera a bordo de Seven, un exclusivo yate italiano. Pero más allá de la presencia de una de las familias más famosas del planeta, hay dos cifras que llaman especialmente la atención: su valor estimado de 18 millones de euros y la posibilidad de alquilarlo por alrededor de 80.000 euros a la semana.

Los Beckham lo compraron en 2024 en sustitución de su anterior Riva Argo 90 de 28 metros, y este nuevo Seven representa un salto cualitativo en su estilo de vida náutico. La embarcación fue construida por el astillero italiano Riva, marca con más de 180 años de historia integrada en el Grupo Ferretti, y diseñada por Officina Italiana Design bajo la firma del arquitecto naval Mauro Micheli.

El impresionante Seven es un modelo Riva 130 Bellissima, una de las embarcaciones más exclusivas construidas por el legendario astillero italiano Riva. Con cerca de 40 metros de eslora, este superyate combina diseño, tecnología y lujo en cada uno de sus rincones. Su precio, estimado en 18 millones de euros, refleja el nivel de sofisticación de una embarcación diseñada para ofrecer la máxima comodidad en alta mar. Se trata de una auténtica residencia flotante equipada con amplias zonas de descanso, suites privadas y espacios pensados para disfrutar del Mediterráneo con total privacidad.

Aunque el yate está asociado a la familia Beckham, también puede ser disfrutado por otros privilegiados. Quienes quieran vivir unas vacaciones al estilo de David y Victoria pueden alquilarlo por una tarifa que ronda los 80.000 euros por semana.

Una cifra reservada para unos pocos, pero que permite acceder a una experiencia de lujo con todas las comodidades imaginables. El barco cuenta con varias cabinas con baño privado, amplias terrazas exteriores y una distribución diseñada para maximizar el confort de los invitados.

Jacuzzi, ‘beach club’ y todas las comodidades de un superyate

Entre los elementos más destacados del Seven se encuentran su espectacular jacuzzi en cubierta, amplias zonas para tomar el sol y un exclusivo beach club que permite acceder cómodamente al mar.

Además, dispone de un garaje con embarcaciones auxiliares y diferentes equipos para practicar deportes acuáticos. Todo ello convierte al yate en el escenario perfecto para recorrer algunas de las calas más exclusivas de Ibiza, Mallorca o la Costa Azul.

El significado especial del nombre ‘Seven’

El nombre de la embarcación es mucho más que un simple detalle decorativo. Seven tiene un profundo significado para David Beckham. Por un lado, hace referencia al mítico dorsal número 7 que lució durante algunos de los momentos más importantes de su carrera futbolística. Por otro, también coincide con el segundo nombre de su hija menor, Harper Seven, por lo que el yate representa un homenaje tanto a su trayectoria profesional como a su familia.