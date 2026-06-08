Ni Ibiza ni Mallorca: la playa española que está entre las 50 mejores del mundo

¿Sabías que hay una playa española que se encuentra entre las 50 mejores del mundo? «The World’s 50 Best Beaches» es una clasificación anual que reúne las cincuenta playas más impresionantes a nivel global. Este ranking se elabora a partir de las valoraciones y recomendaciones de más de 1.000 profesionales vinculados al sector turístico, entre ellos periodistas especializados en viajes, agentes turísticos, creadores de contenido y expertos internacionales, además de contar con la evaluación de un equipo interno que analiza cada candidatura. El primer puesto de 2026 recae en Entalula Beach, en el archipiélago de Palawan, cerca de El Nido (Filipinas).

«Comprendemos el increíble impacto que una playa verdaderamente excepcional puede tener en el estado de ánimo y el bienestar. Esperamos que, a través de «Las 50 Mejores Playas del Mundo», podamos inspirar a otros a embarcarse en sus propias aventuras playeras, a explorar las maravillas de la naturaleza y a experimentar la alegría que se puede encontrar en las costas más impresionantes del planeta»

La playa española que es un auténtico paraíso

«Cala Macarella, en Menorca, forma una cala casi perfecta con forma de herradura, donde aguas cristalinas de color turquesa se encuentran entre escarpados acantilados de piedra caliza y un denso pinar. Su forma cerrada ofrece una protección fiable contra el viento y el oleaje, lo que garantiza unas condiciones de calma y superficie lisa, menos comunes en zonas más expuestas del Mediterráneo.

A pesar de ser una de las playas más visitadas de la isla, su ubicación dentro de un área protegida minimiza el desarrollo urbanístico y mantiene el entorno prácticamente intacto. El contraste entre los acantilados agrestes, la vegetación que proporciona sombra y las aguas brillantes y reflectantes confiere a Cala Macarella un carácter mediterráneo inconfundible», detalla The World’s 50 Best Beaches.

Cala Macarella se encuentra a 14 kilómetros de Ciudadela de Menorca, entre el islote de Macarella y Punta de na Xulla, dentro del Área Natural de Especial Interés de la costa sur de Ciudadela. Considerada una de las playas más espectaculares de Menorca, destaca por su entorno virgen, sus aguas transparentes y su incomparable belleza natural. Esta playa española representa una característica forma de «U», rodeada por acantilados cubiertos de frondosos pinares que llegan prácticamente hasta la arena.

El paisaje de esta playa española representa a la perfección la costa sur de la isla, donde la naturaleza permanece prácticamente intacta. Muy cerca se encuentra Cala Macarelleta, más pequeña y resguardada. Durante la temporada de verano, el acceso en vehículo privado al entorno de Macarella está restringido para proteger este espacio natural. Sin embargo, existe un servicio de transporte público conocido como «Autobús Macarella», que conecta Ciudadela de Menorca con la cala.

Ranking

Este 2026, España tiene dos playas entre las 50 mejores del mundo, situadas en los puestos 12 y 39, respectivamente. Cala Macarella (Menorca) destaca por sus aguas turquesas, arena blanca y entorno mediterráneo protegido, mientras que Playa de Cofete (Fuerteventura) es famosa por su paisaje salvaje, su enorme extensión de arena y el espectacular telón de fondo de las montañas de Jandía.