Ni Ibiza ni Mallorca: la playa española que está entre las 50 mejores del mundo
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¿Sabías que hay una playa española que se encuentra entre las 50 mejores del mundo? «The World’s 50 Best Beaches» es una clasificación anual que reúne las cincuenta playas más impresionantes a nivel global. Este ranking se elabora a partir de las valoraciones y recomendaciones de más de 1.000 profesionales vinculados al sector turístico, entre ellos periodistas especializados en viajes, agentes turísticos, creadores de contenido y expertos internacionales, además de contar con la evaluación de un equipo interno que analiza cada candidatura. El primer puesto de 2026 recae en Entalula Beach, en el archipiélago de Palawan, cerca de El Nido (Filipinas).
«Comprendemos el increíble impacto que una playa verdaderamente excepcional puede tener en el estado de ánimo y el bienestar. Esperamos que, a través de «Las 50 Mejores Playas del Mundo», podamos inspirar a otros a embarcarse en sus propias aventuras playeras, a explorar las maravillas de la naturaleza y a experimentar la alegría que se puede encontrar en las costas más impresionantes del planeta»
La playa española que es un auténtico paraíso
@rutaideal Este color de agua parece irreal 💙 es espectacular como se ve el fondo marino o las sombras de los barcos, es un paraíso de arena blanca y fina y aguas turquesas rodeadas por acantilados y cuevas 🌴 nada que envidiar a las playas más espectaculares de Asia. Hemos pasado un día increíble en el barquito en la📍Cala Macarella en el sur de Menorca unida por un pequeño sendero con la vecina Cala Macarelleta. Están consideradas de la más bonitas de Europa 🥰 ¡no te olvides de la máscara de snorkel! Que maravilla de sitio, hay que ir al menos una vez en la vida a ver esta preciosidad 👌🏼 ¿has ido alguna vez?#menorca #islasbaleares #calas #macarelleta #macarella #verano2023 #playas #playasincreibles ♬ sonido original – Rutaideal – Kalina & David
«Cala Macarella, en Menorca, forma una cala casi perfecta con forma de herradura, donde aguas cristalinas de color turquesa se encuentran entre escarpados acantilados de piedra caliza y un denso pinar. Su forma cerrada ofrece una protección fiable contra el viento y el oleaje, lo que garantiza unas condiciones de calma y superficie lisa, menos comunes en zonas más expuestas del Mediterráneo.
A pesar de ser una de las playas más visitadas de la isla, su ubicación dentro de un área protegida minimiza el desarrollo urbanístico y mantiene el entorno prácticamente intacto. El contraste entre los acantilados agrestes, la vegetación que proporciona sombra y las aguas brillantes y reflectantes confiere a Cala Macarella un carácter mediterráneo inconfundible», detalla The World’s 50 Best Beaches.
Cala Macarella se encuentra a 14 kilómetros de Ciudadela de Menorca, entre el islote de Macarella y Punta de na Xulla, dentro del Área Natural de Especial Interés de la costa sur de Ciudadela. Considerada una de las playas más espectaculares de Menorca, destaca por su entorno virgen, sus aguas transparentes y su incomparable belleza natural. Esta playa española representa una característica forma de «U», rodeada por acantilados cubiertos de frondosos pinares que llegan prácticamente hasta la arena.
El paisaje de esta playa española representa a la perfección la costa sur de la isla, donde la naturaleza permanece prácticamente intacta. Muy cerca se encuentra Cala Macarelleta, más pequeña y resguardada. Durante la temporada de verano, el acceso en vehículo privado al entorno de Macarella está restringido para proteger este espacio natural. Sin embargo, existe un servicio de transporte público conocido como «Autobús Macarella», que conecta Ciudadela de Menorca con la cala.
Ranking
Este 2026, España tiene dos playas entre las 50 mejores del mundo, situadas en los puestos 12 y 39, respectivamente. Cala Macarella (Menorca) destaca por sus aguas turquesas, arena blanca y entorno mediterráneo protegido, mientras que Playa de Cofete (Fuerteventura) es famosa por su paisaje salvaje, su enorme extensión de arena y el espectacular telón de fondo de las montañas de Jandía.
- Playa de Entalula (Filipinas)
- Playa Fteri (Grecia)
- Playa Wharton (Australia)
- Nosy Iranja (Madagascar)
- Playa Mamanuca (Fiyi)
- Shoal Bay East (Anguila)
- Dhigurah (Maldivas)
- Playa Balandra (México)
- Koh Rong (Camboya)
- Bahía Donald Duck (Tailandia)
- Cayo de Agua (Venezuela)
- Cala Macarella (España)
- One Foot Island (Islas Cook)
- Playa Princess Diana (Barbuda)
- Turquoise Bay (Australia)
- PK 9 Beach (Polinesia Francesa)
- Grace Bay (Islas Turcas y Caicos)
- Cala dei Gabbiani (Italia)
- Playa Saadiyat (Emiratos Árabes Unidos)
- Canto de la Playa (República Dominicana)
- Wineglass Bay (Australia)
- Pink Beach (Indonesia)
- Paradise Beach (Tailandia)
- Anse Source d’Argent (Seychelles)
- Kalanggaman Island (Filipinas)
- Seven Mile Beach (Islas Caimán)
- Freedom Beach (Tailandia)
- Siesta Beach (Estados Unidos)
- Playa Kaputaş (Turquía)
- Cayo Zapatilla (Panamá)
- The Baths (Islas Vírgenes Británicas)
- Cabo San Juan del Guía (Colombia)
- Baía do Sancho (Brasil)
- Porto Katsiki (Grecia)
- Santa Giulia (Francia)
- Blue Lagoon (Fiyi)
- Playa Xpu-Há (México)
- Ofu Beach (Samoa Americana)
- Playa de Cofete (España)
- Playa Le Morne (Mauricio)
- Playa Flamenco (Puerto Rico)
- Grand Anse (Granada)
- Praia da Falésia (Portugal)
- Pontal do Atalaia (Brasil)
- Boulders Beach (Sudáfrica)
- Porto Timoni (Grecia)
- Playa de Paje (Zanzíbar, Tanzania)
- La Pelosa (Italia)
- Cas Abao (Curaçao)
- Playa Keem (Irlanda)