Se hizo famoso en Telecinco y ahora tiene 9 pisos: «Cobro 6.000 euros al mes»

Rafa Mora ha cambiado los focos de la televisión por una vida mucho más discreta, aunque eso no significa que haya dejado atrás su interés por los negocios. El que fuera uno de los rostros habituales de Sálvame ha conseguido construir en los últimos años un importante patrimonio inmobiliario que actualmente le proporciona unos 6.000 euros mensuales en ingresos por alquileres.

Tras el final del conocido programa de Telecinco, Rafa decidió emprender un camino muy diferente al que había seguido durante buena parte de su trayectoria pública. Se preparó unas oposiciones para convertirse en policía municipal en Pozuelo de Alarcón, un objetivo que terminó alcanzando después de obtener una nota final de 8.04.

Su nueva profesión le ha proporcionado estabilidad, pero no constituye, según sus propias palabras, su única fuente de ingresos. Paralelamente, el valenciano ha ido desarrollando una estrategia de inversión basada principalmente en la compra de viviendas para destinarlas posteriormente al alquiler.

La estrategia de Rafa Mora

Rafa Mora ha explicado algunos detalles de este patrimonio durante una entrevista en el pódcast de Pascual Ariño. En ella ha contado cómo comenzó a invertir en vivienda y ha puesto cifras a algunas de sus primeras operaciones.

La primera adquisición que recuerda fue especialmente significativa para él. «Compramos el primer piso por 80.000 euros, y lo tenemos alquilado por 900», explica. Una operación que, con el paso del tiempo, no solo le ha permitido obtener una renta, sino incrementar notablemente el valor del inmueble.

Después llegó otra vivienda adquirida por una cantidad similar. «Luego tenemos otro que compramos por 82.000 euros y está alquilado por unos 800», relata el ex tertuliano.

Sin embargo, la estrategia no se ha limitado a viviendas de ese precio. Buena parte de sus adquisiciones posteriores se han centrado en inmuebles más pequeños y económicos. «El resto han sido pisos pequeños que hemos comprado desde 36.000 euros», señala Rafa, que pone como ejemplo una de estas propiedades, actualmente alquilada por unos 620 euros al mes.

El resultado de esta política de inversión es una cartera de viviendas adquiridas, según explica, a precios considerablemente inferiores a los que pueden encontrarse actualmente en muchas zonas. «La media de lo que me han costado mis pisos está entre los 40.000 y los 55.000 euros», asegura.

El valor de sus viviendas se ha multiplicado

A los ingresos procedentes de los alquileres se suma otro factor que ha incrementado el patrimonio de Rafa Mora: la revalorización de los inmuebles.

El antiguo rostro de Sálvame explica que algunas de las propiedades que compró hace años tienen ahora un valor muy superior al precio que pagó inicialmente por ellas. Es el caso de aquella primera vivienda adquirida por 80.000 euros.

«El que me costó 80.000 euros ahora mismo está en 160.000», afirma durante la conversación. Es decir, según su propia estimación, el inmueble habría duplicado su valor desde el momento de la compra.

La evolución también se habría producido en las propiedades adquiridas por cantidades inferiores. «Los que me costaron 40.000 están en 75.000 euros; y espero que esto siga subiendo», explica.

En este contexto, el tertuliano considera que su estrategia le ha permitido beneficiarse de dos vías diferentes: por un lado, las rentas que recibe cada mes y, por otro, el incremento del valor de los pisos.

6.000 euros al mes en alquileres

El dato que más llama la atención de su cartera inmobiliaria es el volumen de ingresos que obtiene actualmente. «Ahora estamos en unos 6.000 euros mensuales en alquileres», revela.

La cifra convierte sus propiedades en una fuente de ingresos relevante y complementaria a su trabajo como policía municipal. Se trata, además, de una cantidad que procede de una estrategia que Rafa ha ido construyendo progresivamente mediante nuevas adquisiciones.

Su caso refleja también cómo algunos pequeños inversores han tratado de aprovechar durante los últimos años el mercado del alquiler. La fórmula consiste en localizar viviendas con precios de compra relativamente bajos, realizar la operación y destinarlas posteriormente al arrendamiento.

No obstante, la situación actual del mercado inmobiliario presenta un escenario muy diferente al de cuando Rafa comenzó a realizar estas inversiones. El precio de la vivienda y de los alquileres ha experimentado importantes incrementos en numerosos puntos de España, mientras que la oferta disponible continúa siendo limitada en determinadas zonas.

El nuevo negocio de Rafa Mora

El ex colaborador reconoce abiertamente que la relación entre oferta y demanda favorece a los propietarios.

«Es la ley de la oferta y la demanda», sostiene antes de admitir que, en su caso, la situación le beneficia: «A mí, en este caso, me beneficia que haya mucha demanda y poca oferta».

Su reflexión, sin embargo, no se queda únicamente en la perspectiva del propietario. Rafa reconoce que el mismo contexto que puede resultar favorable para quien posee una vivienda supone una dificultad cada vez mayor para quienes necesitan encontrar un hogar.

«Se han dado las circunstancias para que la vivienda ahora mismo parezca un lujo», afirma. Una situación que, a su juicio, afecta tanto a quienes quieren comprar como a quienes necesitan alquilar.

De esta manera, la trayectoria de Rafa Mora ha dado un giro considerable desde sus años de mayor exposición televisiva. El valenciano ha pasado de protagonizar buena parte de la actualidad de los programas del corazón a llevar una vida alejada de las cámaras, compaginando su trabajo como policía municipal con una cartera inmobiliaria que, según sus propias cifras, alcanza ya los nueve pisos.