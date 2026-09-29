Carlos Latre habla por primera vez de su separación de Yolanda Marcos: «Trauma cero; respeto, cariño, amor y verdad»

Carlos Latre ha hablado por primera vez de su separación de Yolanda Marcos después de que el pasado verano trascendiera que la pareja había decidido poner punto final a sus 22 años de matrimonio y casi tres décadas de relación. El humorista ha escogido la naturalidad y la discreción para referirse a esta nueva etapa de su vida y, lejos de alimentar cualquier tipo de especulación sobre los motivos de la ruptura, ha dejado claro que entre ellos continúa existiendo un vínculo basado en el cariño, el respeto y, sobre todo, en su hija Candela. El cómico reaparecía públicamente en Sevilla acompañado precisamente por la joven, demostrando que, aunque sus caminos sentimentales hayan tomado direcciones diferentes, la familia continúa siendo uno de sus grandes puntos de unión.

Latre acudió junto a Candela a la WOW32, una velada de artes marciales mixtas celebrada en el Palacio de los Deportes San Pablo de Sevilla, donde disfrutaron de una jornada marcada por los combates y por la afición que ambos comparten. La presencia de su hija no es algo excepcional para el humorista, que en los últimos meses ha hablado de ella como una de sus grandes compañeras de viaje. Con 20 años, Candela se ha convertido en una figura fundamental en la vida de su padre y ambos mantienen una relación especialmente cercana. El propio Latre ha explicado que le acompaña a numerosos planes y que es una gran aficionada a este tipo de eventos, algo que les permite compartir tiempo juntos más allá de la vida profesional del presentador.

Fue precisamente durante esta aparición pública cuando Carlos Latre decidió pronunciarse sobre su situación sentimental. Después de semanas en las que apenas había trascendido información sobre la ruptura, el humorista ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad y normalidad. «Todo tranquilo, de verdad. Seguimos unidos con respeto, con cariño y con amor, que es lo más importante», ha asegurado al ser preguntado por su relación actual con Yolanda Marcos. Una declaración con la que deja claro que la separación no ha supuesto un enfrentamiento entre ambos y que, pese a haber dejado de ser pareja, continúan formando parte de la vida del otro.

La historia de Carlos Latre y Yolanda Marcos se remonta casi tres décadas atrás. Durante todos estos años, la periodista no solo ha sido la pareja del humorista y la madre de su única hija, sino también una pieza fundamental en su trayectoria profesional. De hecho, Yolanda continúa vinculada a la gestión de la oficina de Latre, por lo que la separación sentimental tampoco ha significado el final de su relación laboral. Una circunstancia que explica, en parte, el mensaje lanzado ahora por el cómico, que insiste en que el cariño y el respeto permanecen intactos pese al cambio que ha experimentado su relación. «Seguimos unidos con respeto, con cariño y con amor», ha repetido Latre al hablar de esta nueva situación, antes de hacer una reflexión sobre los años que han compartido: «Llevamos 28 años juntos, y ojalá llevemos 29 más». Una frase con la que pone el foco en la importancia del vínculo que han construido durante todo este tiempo y que continúa más allá de su relación sentimental. El humorista evita así entrar en detalles sobre las circunstancias que han llevado a la pareja a tomar caminos separados y prefiere reivindicar la relación que mantienen actualmente.

En paralelo a este cambio en su vida personal, Carlos Latre atraviesa un momento de intensa actividad profesional. El cómico ha querido desmontar la idea de que una menor presencia en televisión signifique necesariamente un parón en su carrera. «Nunca he parado de trabajar. Lo que pasa es que parece que si no hay alguna cosa en la tele y tal, parece que no haces», ha explicado. Su agenda, según sus propias palabras, continúa repleta de compromisos: realiza más de 60 eventos al año y está al frente de varias empresas relacionadas con el mundo del entretenimiento y la producción. Una actividad que se desarrolla al margen de los focos y que, según ha defendido, le mantiene plenamente involucrado en su profesión.

Además, el regreso a la pequeña pantalla también ocupa un lugar destacado en esta nueva etapa. Latre ha celebrado su vuelta a diferentes espacios de la televisión catalana y, especialmente, su regreso a El Hormiguero, donde asegura haber sido recibido «por todo lo alto». Se trata de un nuevo capítulo en una trayectoria que está a punto de alcanzar las tres décadas y que comenzó en la radio antes de que alcanzara una enorme popularidad gracias a ‘Crónicas Marcianas’. Desde entonces, las imitaciones y el humor se han convertido en sus principales señas de identidad y le han llevado a desarrollar una carrera vinculada tanto a la televisión como a los espectáculos en directo.

A sus 47 años, el humorista se encuentra así inmerso en una etapa de cambios, pero también de continuidad. Su vida sentimental ha experimentado una transformación después de casi 30 años junto a Yolanda Marcos, aunque ambos han decidido mantener una relación cercana por el bienestar de su hija y también por los lazos profesionales que todavía comparten. Al mismo tiempo, Latre mantiene una intensa actividad laboral y continúa vinculado a algunos de los formatos televisivos que han marcado su carrera.