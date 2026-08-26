Carlos Latre y Yolanda Marcos se separan tras más de 20 años de matrimonio

El humorista Carlos Latre y Yolanda Marcos han decidido poner punto y final a su matrimonio después de 22 años casados. Y, aunque por el momento ambos guardan silencio, ya que quieren llevar esta nueva etapa en sus vidas personales con la máxima discreción. La noticia surge un mes después de saber que el presentador e imitador abandonaba Mediaset España tras la finalización de su contrato.

El popular showman y humorista y su exmujer se conocieron siendo muy jóvenes a finales de la década de los 90 cuando ambos coincidieron trabajando en Radio España. En 2004 la pareja se daba el ‘sí quiero’ y dos años después, en 2006, daban la bienvenida a su única hija en común, que lleva una vida alejada del foco mediático.

En 2015, Carlos y Yolanda atravesaron una fuerte crisis -motivada, como él mismo confesó años después, porque su éxito profesional provocó que dejase de ser él mismo- y tomaron la decisión de separarse temporalmente, aunque poco después decidían dar una segunda oportunidad a su matrimonio.

Según ha informado este miércoles 26 de agosto la revista Semana, Latre y Marcos han decidido poner punto y final a su matrimonio después de 22 años casados. La publicación apunta que se trataría de una separación cordial y que los caminos de ambos seguirán unidos por importantes vínculos profesionales y por su hija Candela, de 20 años.

El futuro laboral de Carlos Latre

Un mes antes, a finales de julio, Latre informó que su contrato con Mediaset iba a terminar tras grabar la última edición de Got Talent España. El propio humorista aclaró su futuro laboral y dijo: «Finalizo mi contrato de cadena, dejo de estar ligado como imagen de cadena a Mediaset, y estoy libre para afrontar otros proyectos, tanto en Mediaset como en otras cadenas». Por lo tanto, Carlos Latre ya no tiene exclusividad con Mediaset. Sus condiciones serán, por tanto, similares a las que ya ha tenido en otras ocasiones, cuando ha estado en Antena 3, en programas como «Tu Cara Me Suena, El Hormiguero o en un aniversario de TVE», matizó.