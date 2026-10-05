El BOE lo hace oficial: es festivo el viernes 9 de octubre y habrá puente en estas comunidades autónomas de España

El calendario laboral de 2026 deja una de las grandes oportunidades de descanso del otoño para miles de trabajadores en España. El viernes 9 de octubre será festivo en la Comunidad Valenciana por el Día de la Comunitat, mientras que el lunes 12 de octubre también será festivo en todo el país por la Fiesta Nacional de España. Al coincidir ambas fechas con el fin de semana, se forma un puente de cuatro días consecutivos.

El 9 de octubre, festivo oficial

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la lista oficial de fiestas laborales para 2026, elaborada a partir de las fechas comunicadas por las comunidades autónomas. En ese calendario aparece el 9 de octubre como fiesta de la Comunidad Valenciana, con carácter laboral retribuido y no recuperable. Por tanto, no se trata de un día festivo exclusivo de la ciudad de Valencia, sino de una jornada que afecta al conjunto de la comunidad autónoma.

La fecha conmemora el Día de la Comunidad Valenciana, una jornada especialmente señalada en el calendario valenciano. El festivo alcanza a las tres provincias, que son Alicante, Castellón y Valencia. La Generalitat también recoge esta fecha dentro de su calendario oficial de fiestas laborales para 2026, por lo que los trabajadores de estas provincias podrán beneficiarse del descanso siempre que su actividad laboral no esté sujeta a excepciones o turnos específicos.

Un puente de cuatro días

La clave está en cómo cae este año el calendario. El viernes 9 de octubre será festivo y dará paso directamente al sábado 10 y al domingo 11. Después llegará el lunes 12 de octubre, que también es festivo en toda España con motivo de la Fiesta Nacional. Para quienes trabajan habitualmente de lunes a viernes y descansan los fines de semana, el resultado será un periodo de cuatro días sin acudir al trabajo.

El calendario queda así, con el viernes 9 de octubre, festivo autonómico, el sábado 10 y domingo 11, fin de semana y, por último, el lunes 12, festivo nacional. Esto permite disfrutar de cuatro jornadas consecutivas de descanso sin necesidad de pedir un día adicional de vacaciones. La situación afecta al conjunto de la Comunidad Valenciana, aunque determinados sectores con actividad durante festivos deberán atender a sus propios calendarios laborales.

El 12 de octubre es festivo en toda España

El segundo día clave del puente es el lunes 12 de octubre, Fiesta Nacional de España. A diferencia del 9 de octubre, este festivo tiene ámbito estatal y figura en el calendario laboral común. Su coincidencia con el lunes hace que este año genere un fin de semana largo en numerosas zonas del país, aunque únicamente la Comunidad Valenciana enlaza este descanso con el festivo autonómico del viernes anterior.

Por lo tanto, Alicante, Castellón y Valencia son las provincias españolas que podrán disfrutar del puente de cuatro días del 9 al 12 de octubre. El resto de comunidades tendrán el festivo nacional del lunes 12, pero no contarán con el descanso autonómico del viernes 9. Una combinación del calendario que convierte este fin de semana de octubre en uno de los más largos del otoño para la Comunidad Valenciana.