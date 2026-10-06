La reacción de Broncano ante las elecciones del 29-N: «Tendríamos que hacer unos cambios»

Este lunes 5 de octubre, David Broncano ha hablado en La Revuelta de la gran noticia que ha protagonizado la actualidad española: las próximas elecciones generales que tendrán lugar el próximo domingo 29 de noviembre. David Borncano, colocado en TVE por deseo del mismísimo Pedro Sánchez, ha reflexionado sobre el posible cambio de Gobierno y sobre lo que puede ser su futuro dentro de la cadena pública.

El adelanto electoral se produce después de que el Congreso tumbara el viernes los dos reales decretos con medidas para afrontar el problema de la vivienda gracias al voto en contra de PP, Vox y Junts y el presidente decidiera darse el fin de semana para reflexionar sobre la conveniencia de ir ahora a las urnas.

Sánchez ha hecho el anuncio tras haber informado previamente de su decisión al Rey Felipe VI, quien este lunes inicia viaje de Estado a Finlandia junto a la Reina Letizia.

«Vaya nostalgia, como en 2019 que votamos siete veces», ha arrancado diciendo David Broncano este lunes 6 de octubre en La Revuelta.

Con ironía, el presentador ha dicho que hay dos opciones de cara a las próximas elecciones: «En caso de que haya un resultado, la reacción puede ser: Ay, madre, la que se ha liado, y en el otro caso, la reacción puede ser: Ay, la putaa madre…».

Y mientras los colaboradores de La Revuelta, Grison y Ricardo Castella han ironizado sobre que el Partido Popular gane las próximas elecciones, Broncano ha querido, en tono humorístico, banalizar sobre su futuro en TVE:Vamos a ver, eh, que yo creo que podemos servir. Tendríamos que hacer unos cambios».

«Ricardo, a lo mejor a ti hay que meterte en una residencia de ancianos», ha añadido el presentador, David Broncano, entre risas, a lo que su colaborador habitual ha respondido: «Preséntate tú de presidente y, si ganas, le das tú un programa a Pedro Sánchez».