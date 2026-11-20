La reportera Aída Nízar vuelve a impartir su exclusivo curso Adora tu vida dado el elevado número de personas interesadas en él, según asegura. En esta ocasión, el encuentro tendrá lugar en Marbella, en un enclave único y acompañado de una «cena deliciosa». Durante la velada, los asistentes podrán aprender junto a ella a valorar su propia vida.

Sin embargo, las plazas son muy limitadas: únicamente diez personas podrán participar en esta experiencia, por 150 euros por asistente.

No es la primera vez que Nízar pone en marcha esta iniciativa. En años anteriores ya había ofrecido charlas y publicado vídeos motivacionales en su canal de YouTube bajo el lema Adora tu vida. Su propuesta se basa en una filosofía propia de autoestima y éxito personal que lleva desarrollando desde 2014, combinando encuentros presenciales exclusivos con contenido digital completamente gratuito.

A lo largo de más de una década, ha ofrecido distintas modalidades de formación y charlas. Actualmente, su apuesta se centra en las cenas motivacionales, encuentros reducidos en restaurantes exclusivos en los que ejerce como anfitriona y guía mientras comparte con los asistentes un esquisitol. La próxima cita está convocada para el 28 de noviembre.

Pero esta no es la única novedad en la vida de Aída Nízar. La conocida firma de moda Lady Pipa ha decidido contar con ella para protagonizar su campaña Adora tu vida, después de la repercusión que han alcanzado sus cursos.

En el vídeo promocional, Aída aparece subida a un coche cuyo capó luce un llamativo mensaje: «Este coche me lo he comprado yo con lo que he ahorrado en Black Friday de Lady Pipa», haciendo referencia a las grandes rebajas con las que va a contar la tienda durante el Black Friday.