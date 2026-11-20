COOL ha celebrado su nueva etapa con una fiesta por todo lo alto en el restaurante Jimmy’s de Madrid y, como no podía ser de otra manera, numerosos rostros VIP no han querido perdérselo. Aída Nízar fue una de las primeras en llegar y, lejos de limitarse a posar en el photocall, también quiso reflexionar ante los micrófonos sobre la convulsa situación política por la que atraviesa nuestro país. Y, como no podía ser de otra manera, lo hizo sin pelos en la lengua.

«Espero que el mundo adore su vida y que, por supuesto, gane un Gobierno que mejore nuestra democracia, tan frágil, que ahora mismo está en manos de quien no tiene que estar», sentenciaba. Unas palabras con las que la reportera no solo dejaba más que clara su preocupación por la situación política actual, sino que también lanzaba una crítica directa a Pedro Sánchez. Cabe destacar que no es la primera vez que la televisiva se muestra especialmente crítica con el político mencionado, cuya gestión y su forma de ejercer el poder ha cuestionado en multitud de ocasiones. ¡Dale al play para verlo!