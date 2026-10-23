Aída Nízar denuncia la okupación en la urbanización de lujo de Marbella donde tiene casa: «Temo por mi vida, me amenazan con cuchillos»

«Temo por mi vida». Así de contundente se muestra Aída Nízar en una conversación exclusiva con COOL sobre la okupación de varias viviendas en una urbanización de lujo de Cabopino, en Marbella, donde los residentes conviven desde finales del pasado mes de julio con incidentes relacionados con la okupación de inmuebles y daños en las instalaciones comunes. Una situación que ha disparado la preocupación entre los vecinos, que temen que se produzcan nuevas ocupaciones y que la tensión vaya a más. Según denuncia la televisiva, habría al menos dos viviendas afectadas y algunos de los individuos señalados estarían buscando otras propiedades vacías. Nízar asegura que se ha enfrentado directamente a algunos de ellos y reclama la intervención de las autoridades ante una situación que, según insiste, les hace temer por su seguridad: «Estamos temiendo por nuestra vida».

Durante su conversación con COOL, Aída relata cómo descubrió lo que estaba ocurriendo al observar movimientos que le resultaron sospechosos en varias propiedades. En un primer momento, vio a un hombre manipulando una persiana y pensó que podía tratarse de un inquilino con algún problema en la vivienda. Sin embargo, al volver a encontrárselo en otra casa, decidió acercarse para preguntarle qué estaba haciendo. Según su versión, los individuos no solo estarían utilizando viviendas de la urbanización, sino que también habrían estado comprobando los accesos de otras propiedades. «Hoy me he tenido que encarar con dos porque estaban buscando más casas», cuenta. Aída sostiene que las personas a las que señala estarían relacionadas entre sí y teme que puedan producirse nuevas ocupaciones. También apunta a que algunas de las viviendas pertenecen a propietarios extranjeros que no siempre se encuentran en España, lo que, a su juicio, puede dificultar que se detecte rápidamente lo que sucede en los inmuebles deshabitados.

Uno de los episodios que más inquietud le genera habría ocurrido en las oficinas de la propia urbanización. «Se ha presentado con un cuchillo en las oficinas de la urbanización», denuncia Aída, que califica de «gravísima» la situación y asegura que este tipo de incidentes ha contribuido a aumentar el temor entre quienes viven y trabajan en el complejo. La televisiva sostiene, además, que uno de los hombres a los que señala lleva una pulsera telemática y alude a supuestos antecedentes policiales. Ante este escenario, Aída considera que es necesario actuar cuanto antes y lamenta la respuesta que, según su percepción, han recibido hasta ahora. «Las autoridades no están haciendo nada y desde el Ayuntamiento tampoco», afirma, antes de lanzar una petición expresa para que su denuncia tenga repercusión pública: «Por favor, que lo hagan público».

El responsable de seguridad de la urbanización denuncia daños en las instalaciones