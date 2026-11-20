Jordi Wild se ha convertido en uno de los protagonistas del momento. El creador de contenido, que cuenta con millones de seguidores, ha hablado abiertamente de sus preferencias políticas y de la profunda decepción que siente hacia las formaciones que aspiran a gobernar el país.

El presentador de The Wild Project ha conseguido reunir a una audiencia que supera ampliamente la de muchos espacios convencionales de comunicación. Su programa, disponible en YouTube y otras plataformas, aborda asuntos tan diferentes como la actualidad política, la ciencia, el deporte, los sucesos y las entrevistas a personajes controvertidos. Con cerca de 7.5 millones de suscriptores en YouTube, se ha consolidado como uno de los comunicadores digitales más influyentes.

Su nombre ha adquirido todavía más protagonismo durante las últimas semanas después de las entrevistas que le ha hecho a Feijóo y Sánchez. Este último, como es habitual en él, se vio acorralado y no supo como justificar los errores de su Gobierno.

Una postura política tajante

Jordi Wild nunca ha considerado que su posición ideológica deba ser un secreto. De hecho, durante una conversación en la que salió el asunto de las elecciones, defendió que cada ciudadano tiene libertad para explicar a quién apoya en las urnas. «Es nuestra libertad. Yo he dicho mil veces a quién había votado. ¿Por qué cuesta tanto?», llegó a plantear.

Cuando tuvo que explicar su situación actual, dejó claro que no se siente representado por ninguna de las principales formaciones políticas. Su visión combina planteamientos económicos liberales con posiciones sociales más progresistas, una mezcla que, según considera, no encuentra reflejada en los partidos disponibles.

«No me representa nadie. No me siento de nadie», explicó al hablar de sus preferencias. El youtuber considera que existe una distancia considerable entre sus ideas y las propuestas que defienden las formaciones políticas, por lo que cada vez le resulta más complicado encontrar una candidatura a la que entregar su confianza.

Durante aquella intervención también reconoció que sus próximos movimientos electorales no están completamente decididos. Entre las posibilidades que contempla figuran el voto en blanco, apoyar a una formación minoritaria como forma de protesta o incluso abstenerse. Lo que está claro es que no apoya al PSOE, igual que gran parte de la población.

La ideología de Jordi Wild

Uno de los detalles más llamativos de sus confesiones tiene que ver precisamente con las opciones que ha elegido en anteriores convocatorias electorales. El creador de contenido recordó que llegó a votar a Carmen de Mairena, una decisión que tomó por la admiración que sentía hacia ella.

«Pensé: no puedo no votar a mi ídola», explicó al recordar aquella experiencia. Una anécdota que muestra que sus elecciones en las urnas no siempre han respondido a criterios políticos tradicionales y que, en determinados momentos, también ha utilizado su voto para expresar simpatía o respaldar propuestas poco habituales.

Pero también ha depositado su confianza en una formación con una trayectoria política consolidada. Jordi Wild reconoció que votó a Esquerra Republicana en unas elecciones y que incluso llegó a comentárselo personalmente a Oriol Junqueras.

Aquella etapa, sin embargo, parece completamente superada. El youtuber explicó que hace tiempo dejó de confiar en el proyecto político de ERC y que, desde entonces, sus elecciones han estado marcadas por el rechazo a las alternativas disponibles. «Hace años voté a Esquerra Republicana. Se lo dije a Oriol Junqueras. Ya no, he perdido la confianza en todo su rollo», manifestó.

El problema de la vivienda en España

La falta de confianza en los políticos no responde únicamente a diferencias ideológicas. El comunicador también ha señalado problemas concretos que, a su juicio, siguen sin encontrar una solución satisfactoria y que afectan directamente a la vida cotidiana de los ciudadanos.

Uno de los asuntos que más le preocupa es la dificultad para acceder a una vivienda, especialmente entre los jóvenes y las personas que, pese a contar con un empleo, no pueden permitirse vivir de manera independiente. Para Jordi Wild, se trata de una cuestión que debería estar por encima de las disputas habituales entre partidos.

«Hay una serie de cosas que es un horror, temas como la vivienda que no es un tema de ideología», explicó. Su reflexión apunta a una realidad que considera especialmente preocupante: tener un trabajo y unos ingresos estables ya no garantiza necesariamente poder pagar un alquiler en determinadas ciudades.

«No es posible que la gente hoy en día no pueda vivir por su cuenta ni trabajando», lamentó. Para él, el problema no se limita a quienes tienen dificultades para encontrar un empleo, sino que también afecta a trabajadores cualificados que, pese a disponer de un sueldo, no consiguen acceder a una vivienda en condiciones asumibles.

De esta manera, Jordi Wild vuelve a situarse al margen de las preferencias políticas tradicionales y reconoce que todavía no encuentra una candidatura que represente sus ideas. Una confesión que llega en un momento de gran expectación por sus entrevistas a los principales líderes políticos y que permite conocer mejor la postura personal de uno de los creadores de contenido más seguidos de España.