Quién es Jordi Wild: su verdadero nombre, su edad, por qué se hizo famoso, qué estudios tiene y todo sobre el youtuber
Pedro Sánchez Núñez Feijóo y Ada Colau irán al pódcast de Jordi Wild esta semana
Jordi Wild estudió Psicología en la Universidad de Barcelona, donde obtuvo la licenciatura
Jordi Wild va a entrevistar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a Ada Colau en su podcast de entrevistas The Wild Project, a pesar de que el líder de Vox, Santiago Abascal, dio plantón al influencer a última hora.
Con vistas a las próximas elecciones generales del 29-N, el creador de contenido ha decidido charlar con los líderes de las formaciones con mayor representación a nivel nacional. Todos los políticos han aceptado la invitación del influencer. Con esta iniciativa, los entrevistados buscan acercarse a sus votantes de una forma más cercana y alejarse de los actos de campaña convencionales. ¿Pero quién es realmente Jordi Wild?
¿Cómo se llama Jordi Wild y cuántos años tiene?
El verdadero nombre de Jordi Wild es Jordi Carrillo de Albornoz Torres; nació el 28 de agosto de 1984 (42 años), nació en Manresa (Barcelona). Según ha contado en su pódcast, su infancia fue feliz y tiene una familia unida, pero en la adolescencia pasó por una etapa de rebeldía. Incluso ha reconocido que pasó por una crisis personal en la que se sentía perdido y eran frecuentes los enfrentamientos con sus padres.
Él mismo describió aquella etapa como la de un «rebelde sin causa»: no tenía necesariamente un motivo concreto para comportarse así, pero estaba desorientado y enfadado con su entorno.
¿Cómo se hizo famoso Jordi Wild?
Jordi Wild alcanzó su fama gracias a YouTube, donde comenzó su trayectoria en 2013 con la creación de su canal El Rincón de Giorgio. Por aquel entonces tenía 28 años y empezó publicando vídeos sobre videojuegos, bromas, parodias, retos y reacciones a contenidos virales. Su estilo desenfadado, provocador y cargado de humor le permitió ganar popularidad poco a poco y construir una comunidad de seguidores.
Sus conocimientos de psicología le ayudaron a abordar temas como los asesinos en serie, los psicópatas, los crímenes reales y el comportamiento humano. Esta combinación de entretenimiento, humor y sucesos inquietantes le permitió diferenciarse de otros creadores de contenido y alcanzar millones de suscriptores.
Aunque su gran salto fue en marzo de 2020, cuando estrenó The Wild Project, su pódcast de entrevistas y debates en el que conversa durante varias horas con personalidades de ámbitos muy diferentes. Por su programa han pasado deportistas, políticos, periodistas, científicos, escritores y creadores de contenido.
¿Qué estudió Jordi Wild?
Jordi Wild estudió Psicología en la Universidad de Barcelona, donde obtuvo la licenciatura. Aunque terminó la carrera, nunca llegó a ejercer profesionalmente como psicólogo.
Aunque su verdadera vocación era la interpretación y durante su etapa universitaria participó en actividades relacionadas con el mundo de la actuación y el teatro. También trabajó como modelo y actor en anuncios publicitarios y cortometrajes antes de comenzar su trayectoria como creador de contenido en YouTube, en 2013.
¿Cuánto dinero tiene Jordi Wild?
Jordi Wild ha declarado que su fortuna se sitúa entre 3 y 5 millones de euros, una cantidad que incluye tanto su patrimonio como el dinero disponible. Su principal fuente de ingresos es The Wild Project, aunque también obtiene beneficios de la publicidad en YouTube, los patrocinios, la venta de libros y sus diferentes proyectos empresariales. Su compañía facturó 2,4 millones de euros en 2024 y obtuvo un beneficio neto de 1,35 millones.
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- Elecciones Generales 29N