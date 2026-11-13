Quién es Jordi Wild: su verdadero nombre, su edad, por qué se hizo famoso, qué estudios tiene y todo sobre el youtuber

Jordi Wild va a entrevistar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, así como al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y a Ada Colau en su podcast de entrevistas The Wild Project, a pesar de que el líder de Vox, Santiago Abascal, dio plantón al influencer a última hora.

Con vistas a las próximas elecciones generales del 29-N, el creador de contenido ha decidido charlar con los líderes de las formaciones con mayor representación a nivel nacional. Todos los políticos han aceptado la invitación del influencer. Con esta iniciativa, los entrevistados buscan acercarse a sus votantes de una forma más cercana y alejarse de los actos de campaña convencionales. ¿Pero quién es realmente Jordi Wild?

¿Cómo se llama Jordi Wild y cuántos años tiene?

El verdadero nombre de Jordi Wild es Jordi Carrillo de Albornoz Torres; nació el 28 de agosto de 1984 (42 años), nació en Manresa (Barcelona). Según ha contado en su pódcast, su infancia fue feliz y tiene una familia unida, pero en la adolescencia pasó por una etapa de rebeldía. Incluso ha reconocido que pasó por una crisis personal en la que se sentía perdido y eran frecuentes los enfrentamientos con sus padres.

Él mismo describió aquella etapa como la de un «rebelde sin causa»: no tenía necesariamente un motivo concreto para comportarse así, pero estaba desorientado y enfadado con su entorno.