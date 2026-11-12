La explicación de Jordi Wild al plantón de Abascal a su ‘podcast’ alcanza los 33 millones de visualizaciones

El vídeo de 15 minutos en el que Jordi Wild relata los entresijos de la cancelación de la entrevista de Santiago Abascal a The Wild Project, su podcast, se ha convertido en un fenómeno viral sin precedentes en la precampaña de las elecciones generales del 29-N. Tras publicarlo en las redes sociales, la pieza ha pulverizado los registros habituales de los vídeos vinculados a la política en España, y ha alcanzado los 33 millones de visualizaciones sólo en X. El impacto ha sido tal que las búsquedas en Google vinculadas a ambos protagonistas se dispararon un 250% en apenas 24 horas.

El desencadenante de la ruptura responde a las exigencias de última hora planteadas por el equipo de Vox, poco antes de la grabación, prevista para las 11:00 horas del pasado miércoles. Según ha detallado el catalán, la participación del líder de la formación había sido acordada con antelación, bajo un pacto claro: el programa se emitiría íntegro, sin cortes ni ediciones, a cambio de que el partido no solicitara modificaciones posteriores.

Sin embargo, el escenario cambió radicalmente tras el paso de Abascal por La Revuelta, en TVE, donde el partido se quejó de que no se difundieran los 40 minutos que por escaleta se quedaron fuera de emisión en La 1, como ocurre habitualmente con todos los invitados de David Broncano. A raíz de aquel episodio, la dirección de campaña de Vox exigió a Wild la firma de un nuevo anexo contractual para blindar la integridad de la charla, una condición que el creador aceptó sin objeciones. No obstante, esa misma noche el partido elevó la apuesta con una última demanda que dinamitó el encuentro: Vox reclamó grabar la entrevista con sus propios medios y retener los derechos audiovisuales exclusivos del material.

Ante lo que consideró un ultimátum inasumible, Jordi Wild decidió grabar un comunicado explicando su postura con evidente malestar. El youtuber lamentó que su proyecto profesional más ambicioso hubiera sufrido semejante revés y cuestionó que se le equiparara con una cadena de televisión convencional y pública. «Es una falta de respeto. ¿Qué tiene que ver Broncano conmigo? Yo soy otro mundo», sentenció en su vídeo, en el que subrayó que en su formato cuenta incluso con dos verificadores de datos durante la entrevista y que censurar a una figura tan polarizante habría supuesto un suicidio para su propia credibilidad.

Más allá de los argumentos técnicos esgrimidos por el partido, Wild apuntó hacia una posible maniobra táctica tras la buena acogida que el dirigente obtuvo en la cadena pública. En sus palabras, «después de salir tan reforzado de La Revuelta, ha querido minimizar riesgos», dado que el formato de su podcast habría planteado un interrogatorio mucho más extenso y exigente en materias como la economía o la política exterior. Pese a reconocer que la charla habría sido incisiva porque hay puntos del programa de Vox que no le encajan, aseguró que el trato habría sido siempre respetuoso. Visiblemente afectado por el desenlace, confesó: «Estoy triste, estoy hundido, he pasado muy mala noche». Finalmente, calificó el plantón como «una jugarreta» tras días de intensa preparación. El vídeo de Jordi Wild acumulaba en apenas 2 horas un total de 6 millones de reproducciones, y ya ha alcanzado los 33 millones.

El presidente de Vox asumió públicamente el coste político de la cancelación y defendió el giro de su equipo como una medida innegociable para proteger su mensaje electoral. Abascal admitió que el creador catalán ha pagado las consecuencias de su paso por la televisión pública: «Jordi Wild es la víctima de un error nuestro anterior».

Pese a ese reconocimiento, el líder político justificó la exigencia de acudir con cámaras propias -algo que Wild no le ha negado- como una «decisión estratégica» firme e irreversible. Según argumentó, su formación representa a millones de ciudadanos y no puede permitirse dejar el control de su discurso en manos externas cuando una emisión no se realiza en directo. «Nunca un candidato de Vox volverá a dar una entrevista sin tener los derechos exclusivos», advirtió de forma tajante.

El calendario de las entrevistas de Jordi Wild

Aunque la silla de Abascal quedará finalmente vacía, la serie especial de entrevistas electorales de The Wild Project sigue adelante con el resto de los líderes invitados. Jordi Wild ha confirmado que el despliegue audiovisual para acercar el debate político a la audiencia joven se mantiene intacto con los tres dirigentes que sí han respetado las condiciones acordadas desde el inicio:

Pedro Sánchez: El presidente del Gobierno y candidato socialista ya ha formalizado su participación, cuya emisión verá la luz este mismo viernes, primer día oficial de la campaña electoral.

El presidente del Gobierno y candidato socialista ya ha formalizado su participación, cuya emisión verá la luz este mismo viernes, primer día oficial de la campaña electoral. Ada Colau: La ex alcaldesa de Barcelona también forma parte de esta ronda de conversaciones y su entrevista será publicada igualmente este viernes en las plataformas del creador.

La ex alcaldesa de Barcelona también forma parte de esta ronda de conversaciones y su entrevista será publicada igualmente este viernes en las plataformas del creador. Alberto Núñez Feijóo: El líder del PP, que fue el primero en aceptar la invitación de Wild, ha sido el último en grabar el encuentro, justo un día después de su paso por El Hormiguero. También se publicará el mismo día.