Jordi Wild responde al plantón de Abascal: «Después de salir tan reforzado de ‘La Revuelta’ no quiere asumir más riesgos»

Vox ha anunciado que Santiago Abascal no acudirá a la grabación de la entrevista en The Wild Project tras denunciar que RTVE cortó «40 minutos» de su intervención en La Revuelta. Un movimiento que, para Jordi Wild, es «una falta de respeto» a su trabajo y responde al temor a «asumir más riesgos» tras «salir reforzado» de su entrevista con David Broncano.

«Mi opinión es que después de salir tan reforzado de La Revuelta -porque aunque estén enfadados porque les han cortado cosas salen reforzados- venir aquí era un riesgo porque es otro tipo de charla. Aquí no era tan sencillo salir indemne y querían minimizar riesgos. Es mi opinión, y no tengo ninguna prueba, pero el argumento que me han dado es muy extraño», ha indicado en un vídeo de casi 15 minutos difundido en redes sociales.

Así las cosas, ha manifestado que está «profundamente decepcionado con Vox» porque «el proyecto más grande» de su carrera «se ha roto de forma injusta y esperpéntica».

El presentador del podcast ha explicado que «desde el primer momento» se comprometió «legalmente a no cortar ni un solo píxel y a publicar la entrevista íntegra», pero a cambio pidió que no le «exigieran ningún tipo de corte ni cambio». Algo a lo que, en un principio, los cuatro candidatos -Alberto Núñez Feijóo, Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Ada Colau- se comprometieron.

Pero este martes, 10 de noviembre, al acabar la entrevista al presidente del Gobierno y candidato del PSOE, su asistente le comunicó que Vox quería «firmar un nuevo contrato» y él aceptó, incluso dándoles la posibilidad de llevar sus «cámaras y grabadoras». Posteriormente, le pidieron «grabar ellos la entrevista» por indicaciones del equipo legal. Una opción que el podcaster rechazó frontalmente, al considerarlo «una falta de respeto» a su trabajo.

«La entrevista habría sido dura porque yo quería que (Santiago Abascal) me explicara ciertos aspectos de su programa, pero habría sido tratado con respeto y educación. Había fórmulas y maneras de hacerlo y la entrevista se iba a emitir de manera íntegra, pero ya vi que no querían venir ni había forma de solucionarlo», ha explicado al respecto.

Tras explicar los motivos que le dieron desde el equipo de campaña de Vox, ha insistido en que es «una falta de respeto» y se encuentra «profundamente decepcionado» porque «lleva días preparando las entrevistas, consultando documentos, estudios y datos para poner a todos los candidatos contra las cuerdas». Además, ha recordado que «trabaja con verificadores» a los que está «pagando». «Abascal era del que menos me esperaba que me hiciera esto, pensaba que era el más guerrero y echado para adelante», ha sentenciado.

Antes de finalizar, ha querido agradecer la disposición de los otros tres candidatos y ha desvelado que, pese a que le comunicó lo ocurrido a Alberto Núñez Feijóo (el último que quedaba por grabar), éste quiso mantener la entrevista programada para este jueves.

El anuncio de Vox

Esta mañana Vox ha emitido un comunicado en redes sociales acusando a RTVE de «negarse a entregar o hacer pública la grabación de la totalidad de la entrevista» en La Revuelta y ha decidido suspender las entrevistas que no «permitan la disponibilidad y el uso de las respuestas».

«Incumpliendo lo acordado de buena fe, El Terrat y TVE se niegan a entregar a Vox o hacer pública la grabación íntegra de la entrevista, incluidos los 40 minutos suprimidos en la emisión. Vox exige su entrega inmediata y su publicación», señala la nota difundida.

Asimismo, denuncian que «el recorte se hizo sin que Vox tuviera opción de señalar qué tramos eran de mayor o menor interés para el espectador. Quedaron excluidos mensajes muy importantes sobre sanidad, defensa de lo público o energía, entre otros asuntos. El resultado es que el ente público está secuestrando 40 minutos de respuestas de nuestro candidato cuando deberían ser de dominio público».

Por este motivo, indican, «Santiago Abascal no acudirá a ningún programa que pretenda tener un control en exclusiva de las respuestas, y que se reserve de cualquier modo el derecho a editar imagen y contenido, hacer los cortes y publicaciones que quiera, publicar el contenido total o parcialmente, sin que Vox tenga al menos y recíproco derecho».