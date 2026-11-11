Vox acusa a RTVE de «secuestrar» 40 minutos sobre inmigración y sanidad de la entrevista de Abascal con Broncano
Vox ha acusado a RTVE de «negarse a entregar o hacer pública la grabación de la totalidad de la entrevista» en La Revuelta y ha decidido suspender las entrevistas que no «permitan la disponibilidad y el uso de las respuestas». Así lo ha anunciado la formación liderada por Santiago Abascal en un comunicado difundido en redes sociales.
«Incumpliendo lo acordado de buena fe, El Terrat y TVE se niegan a entregar a Vox o hacer pública la grabación íntegra de la entrevista, incluidos los 40 minutos suprimidos en la emisión. Vox exige su entrega inmediata y su publicación», señala la nota difundida.
Asimismo, denuncian que «el recorte se hizo sin que Vox tuviera opción de señalar qué tramos eran de mayor o menor interés para el espectador. Quedaron excluidos mensajes muy importantes sobre sanidad, defensa de lo público o energía, entre otros asuntos. El resultado es que el ente público está secuestrando 40 minutos de respuestas de nuestro candidato cuando deberían ser de dominio público».
‼️ COMUNICADO DE VOX:
RTVE y El Terrat incumplen lo acordado y se niegan a publicar los 40 minutos suprimidos de la entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta.
Abascal no volverá a ceder en exclusiva su imagen y discurso.
Comunicado ⬇️ https://t.co/bDndKEFfm8
— VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 11, 2026
Por este motivo, indican, «Santiago Abascal no acudirá a ningún programa que pretenda tener un control en exclusiva de las respuestas, y que se reserve de cualquier modo el derecho a editar imagen y contenido, hacer los cortes y publicaciones que quiera, publicar el contenido total o parcialmente, sin que Vox tenga al menos y recíproco derecho».
Así las cosas, han anunciado que han suspendido la grabación de la entrevista en The Wild Project con Jordi Wild, que estaba prevista para este mismo miércoles. Un espacio al que han acudido ya Pedro Sánchez y Ada Colau y en el que grabará también Alberto Núñez Feijóo.
Por el momento, Jordi Wild no se ha pronunciado al respecto, pero el pasado mes de abril sí que advirtió de que seráb «entrevistas duras e inquisitivas» y preguntará «por temas delicados». Además, anunció que «dos periodistas independientes, fuera de cámara, verificarán todos los datos mencionados y podrán avisar cuando sea necesario».
En cuanto al formato, indicó que serán «charlas de 50-90 minutos, dependiendo del propio candidato». «Las charlas serán grabadas, y emitidas a posteriori. Firmaré un acuerdo con los candidatos con dos puntos: me comprometo a no editar absolutamente nada y no pueden pedirme ningún cambio ni que quite ninguna parte», agregó al respecto.
Actualización de las entrevistas a los cuatro candidatos/as:
– Feijóo fue el primero en aceptar a las pocas horas de mi llamamiento. Me sorprendió porque pensaba que sería el más difícil.
– Abascal aceptó poco después de Feijóo.
– Estoy a la espera de saber qué pasa con Sumar, Frente Amplio, Podemos, y la coalición de izquierdas.
– El día antes de mi llamamiento, hablé con alguien MUY cercano a Pedro Sánchez, para tratar el tema de una charla en el podcast. Me escribieron ellos. Fui transparente, y le avisé que no sería una entrevista/masaje como en otros sitios, y que, con todo el respeto del mundo, le iba a preguntar por temas delicados sí o sí (igual que a los otros candidatos). Me dijo que lo tienen que ver internamente, con los equipos de campaña, etc.
En cuanto al formato, serían charlas de 50-90 minutos, dependiendo del propio candidato. No será el típico formato de: 10 minutos economía, 10 minutos vivienda, 10 minutos inmigración… sino que serán charlas individuales con sus propios temas, si es necesario. Entrevistas menos encorsetadas que las típicas. Eso sí, habrán preguntas y segmentos en común a todos.
Mi idea es publicarlas todas el mismo día o una cada día a lo largo de la misma semana. Me lo estoy pensando.
Las charlas serán grabadas, y emitidas a posteriori.
Firmaré un acuerdo con los candidatos con dos puntos:
– Me comprometo a no editar absolutamente nada.
– No pueden pedirme ningún cambio ni que quite ninguna parte.
Mi intención sería publicar las charlas la segunda semana de Noviembre. A partir del día 9.
Si alguno de los candidatos me falla, tendré que cumplir mi palabra, y no traeré a ninguno de los otros. Es lo que hay, y fui claro. Espero no tener que llegar a esto.
El tema del debate lo veo más complicado, pero una vez tenga las charlas, iré a por ello. Pasito a pasito.
Y ya estaría 💪🏼
— Jordi Wild (@JordiWild) October 13, 2026