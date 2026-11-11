Vox acusa a RTVE de «secuestrar» 40 minutos sobre inmigración y sanidad de la entrevista de Abascal con Broncano

Vox ha acusado a RTVE de «negarse a entregar o hacer pública la grabación de la totalidad de la entrevista» en La Revuelta y ha decidido suspender las entrevistas que no «permitan la disponibilidad y el uso de las respuestas». Así lo ha anunciado la formación liderada por Santiago Abascal en un comunicado difundido en redes sociales.

«Incumpliendo lo acordado de buena fe, El Terrat y TVE se niegan a entregar a Vox o hacer pública la grabación íntegra de la entrevista, incluidos los 40 minutos suprimidos en la emisión. Vox exige su entrega inmediata y su publicación», señala la nota difundida.

Asimismo, denuncian que «el recorte se hizo sin que Vox tuviera opción de señalar qué tramos eran de mayor o menor interés para el espectador. Quedaron excluidos mensajes muy importantes sobre sanidad, defensa de lo público o energía, entre otros asuntos. El resultado es que el ente público está secuestrando 40 minutos de respuestas de nuestro candidato cuando deberían ser de dominio público».

‼️ COMUNICADO DE VOX: RTVE y El Terrat incumplen lo acordado y se niegan a publicar los 40 minutos suprimidos de la entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta. Abascal no volverá a ceder en exclusiva su imagen y discurso. Comunicado ⬇️ https://t.co/bDndKEFfm8 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) November 11, 2026

Por este motivo, indican, «Santiago Abascal no acudirá a ningún programa que pretenda tener un control en exclusiva de las respuestas, y que se reserve de cualquier modo el derecho a editar imagen y contenido, hacer los cortes y publicaciones que quiera, publicar el contenido total o parcialmente, sin que Vox tenga al menos y recíproco derecho».

Así las cosas, han anunciado que han suspendido la grabación de la entrevista en The Wild Project con Jordi Wild, que estaba prevista para este mismo miércoles. Un espacio al que han acudido ya Pedro Sánchez y Ada Colau y en el que grabará también Alberto Núñez Feijóo.

Por el momento, Jordi Wild no se ha pronunciado al respecto, pero el pasado mes de abril sí que advirtió de que seráb «entrevistas duras e inquisitivas» y preguntará «por temas delicados». Además, anunció que «dos periodistas independientes, fuera de cámara, verificarán todos los datos mencionados y podrán avisar cuando sea necesario».

En cuanto al formato, indicó que serán «charlas de 50-90 minutos, dependiendo del propio candidato». «Las charlas serán grabadas, y emitidas a posteriori. Firmaré un acuerdo con los candidatos con dos puntos: me comprometo a no editar absolutamente nada y no pueden pedirme ningún cambio ni que quite ninguna parte», agregó al respecto.