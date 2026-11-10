Primeras reacciones de Broncano tras su entrevista a Abascal: «La he cagado»

El humorista David Broncano ha reconocido que se arrepiente de la forma en la que se enfrentó al encuentro con el líder de Vox y ha aceptado su derrota tras la polémica entrevista que le hizo, un día antes, a Santiago Abascal en La Revuelta de TVE. «Me arrepiento de muchas cosas, posiblemente tendría que haber utilizado más la comedia», ha confesado David Broncano ante la prensa que le ha seguido por la calle este martes 10 de noviembre.

El programa de La Sexta Más vale tarde ha emitido las imágenes en las que el presentador de La Revuelta es tajante con su entrevista a Abascal: «Había mucha gente que me decía que con políticos no hagamos bromas, y no las hice especialmente tampoco en las entrevistas anteriores, con Sánchez, con Montero y con Rufián, aunque fueron más animadas por el rollo que llevaban ellos».

Broncano ha reconocido que: «Ayer con Abascal sí que había mucha gente que pensaba que no debía entrar a mucha broma con él y seguramente me equivoqué».

«Estuve incómodo conmigo mismo», ha afirmado, además de señalar que: «Digamos que me sacó un poco y cuando me di cuenta de que había generado un ambiente raro y que había generado una situación que creo que no merece una entrevista a un responsable político, en cuanto a que esté tan sesgada de cara a la reacción del público y demás»,

«Yo mismo me tiré toda la entrevista diciendo: La he cagado, me he equivocado, he pensado que era buena idea, pero la he cagado», ha admitido.

Y para terminar, Broncano ha dicho: «Había muchas veces que Santiago estaba hablando y yo estaba pensando por dentro: Tío, eres tonto, lo has hecho mal. Esto no tiene sentido. Y entonces tampoco me permitía responderle o rebatirle con la velocidad que creo que habría que haberlo hecho. Me sacó totalmente».

Una entrevista llena de tensión

El paso de Abascal por La Revuelta en horario de máxima audiencia estuvo marcado por un clima de alta tensión donde el peor Broncano naufragó ante el líder de Vox, que frenó el golpe y domó los nervios. La entrevista derivó rápidamente hacia un debate ideológico denso en lugar de la habitual dinámica distendida del formato. Entre los momentos clave de la noche figuraron la entrega por parte de Abascal de una bandera de Ceuta con la que alertó sobre los «100 días de invasión», término ante el que Broncano marcó distancias pese a su apoyo a los ceutíes; los enganchones dialécticos a cuenta de la vivienda y dónde marcar la línea de la especulación -momento en el que Abascal puso de ejemplo al Gran Wyoming como gran tenedor, tras sugerirse la expropiación a fondos buitre- y las discrepancias en materia de inmigración y pensiones, tildadas de «un poco esclavistas» por el líder de Vox, que señaló que el Ingreso Mínimo Vital debían cobrarlo los españoles.

Éxito de audiencia

La visita de Santiago Abascal a La Revuelta el lunes 9 de noviembre de 2026 en prime time sacudió los datos de las audiencias de la televisión. El programa de David Broncano en La 1 de TVE logró un seguimiento masivo que se tradujo en 4.815.000 espectadores de media y un apabullante 33,6% de cuota de pantalla, con más de 7,3 millones de espectadores únicos a lo largo de toda su emisión. Con estos registros, Abascal logra un hito dentro del espacio de entretenimiento y consigue superar la marca de Pedro Sánchez —respecto a su entrevista en el mismo programa— en número de espectadores.