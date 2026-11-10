Lo que no emitió ‘La Revuelta’: así respondió Abascal a las preguntas clásicas sobre sexo y dinero de Broncano

La entrevista de Santiago Abascal con David Broncano está ocupando buena parte de la conversación social y política de hoy en España. El líder de Vox visitó este lunes La Revuelta de TVE y arrasó en audiencia, con 4,81 millones de espectadores. Y eso que no se emitió íntegra, tal y como ha recordado José María Figaredo, que ha lamentado el corte de 40 minutos que sufrió la entrevista en la posterior edición. Precisamente, entre el contenido que no se pudo ver estaban las dos preguntas clásicas que hace el presentador a todos sus invitados: el dinero que tienen en el banco y la cantidad de relaciones sexuales en el último mes.

«¿Quieres preguntas clásicas?», le preguntó David Broncano a Abascal durante la entrevista, en la que se mostró en todo momento nervioso, incómodo y tartamudeante. El líder de Vox respondió que «no sé, depende, ¿no?», y cuando le cuestionó por su patrimonio y el dinero en el banco, contestó con absoluta tranquilidad: «Es público, está declarado en el Congreso, todos mis ingresos y mi patrimonio. Se declara cada cuatro años, pero lo he mirado antes de venir porque sabía que lo preguntabas. 21.000 euros en gananciales, eso es lo que tengo en el banco, y mi ahorro es el pago de una hipoteca». Acto seguido, Abascal bromeó con que con sus ahorros se podría «pagar un programa» de La Revuelta, a lo que Broncano respondió con el gesto serio e incómodo que mantuvo durante toda la entrevista: «Puede que sí, sí, más o menos».

De ahí pasó directamente al segundo de los temas espinosos que plantea a todos sus invitados, el de las relaciones sexuales que ha tenido durante el último mes. Abascal se mostró tajante: «No, eso no me preguntes, deja, corta el rollo. Más que nada porque seguro que mis hijos están viendo el programa y, bueno, entiendo el tono y el humor, pero para mí eso forma parte de mi intimidad, y las cosas íntimas yo no las hablo en público. Seguro que mi madre o mis familiares están viendo el programa, y van a estar más contentos con esta posición y con esta timidez».

Respecto a la edición de la entrevista, Figaredo ha recordado que fue el propio Broncano el que anunció que la recortarían por tiempo. A juicio del diputado de Vox, los 40 minutos que no se incluyeron también fueron «espectaculares». Entre los temas que se trataron, se encontraba el de la Sanidad. En este sentido, ha señalado que durante ese bloque se trató el «turismo sanitario», es decir, la cantidad de personas que vienen a nuestro país para recibir asistencia médica.