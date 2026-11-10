Intxaurrondo brama por Abascal en ‘La Revuelta’ y dice que el tercer partido de España no debe entrar en TVE

Silvia Intxaurrondo, presentadora de La Hora de la 1, ha manifestado este martes su total desacuerdo con que Santiago Abascal, líder de Vox, tercera fuerza política en España, aparezca en un espacio de la televisión pública nacional, después de la entrevista al dirigente político en La Revuelta. «Hoy igual me meto en un lío», ha advertido Intxaurrondo, antes de sugerir, por primera vez, que los representantes de Vox no salgan en TVE.

«Los días previos y durante la entrevista, hay muchos ciudadanos en este país que sintieron que pasaban un trago, un trago gordo, porque la pregunta no es sobre el comunicador que hace la entrevista, la pregunta de fondo a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública», ha trasladado Intxaurrondo. «Ésta es la pregunta de fondo», ha insistido.

Silvia Intxaurrondo sobre la entrevista de Broncano a Abascal: “La pregunta no es sobre el comunicador que hace la entrevista. La pregunta a la que debemos responder es si la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública” #LaHora10N https://t.co/IUZpKsPhtN — Pablo (@pabloo_c5) November 10, 2026

Una de las colaboradoras del programa ha entrado en la pregunta de Intxaurrondo y ha advertido a la presentadora de que «estamos hablando de la tercera fuerza política en España, y por lo tanto es muy difícil que no tenga cabida», aunque ha matizado que quizá deba tener su espacio en la televisión pública sólo «en los formatos adecuados, en los debates regulados, en las entrevistas políticas reguladas». «Otra cosa es en un espacio de entretenimiento como es La Revuelta, en lo que se supone que es La Revuelta», ha añadido.

Intxaurrondo ha interrumpido entonces para asegurar que «hablamos de la extrema derecha y decimos, ‘sí, tiene que tener cabida’, pero da la sensación que tiene que tener una cabida acotada porque supone un riesgo».

«¿Hasta qué punto debe tener cabida en una tele pública en general?», ha vuelto a cuestionar Silvia Intxaurrondo, que da por hecho que «la gente anda con pies de plomo», porque Vox «gobierna con el Partido Popular en gobiernos autonómicos de este país y para que el PP llegue al poder es imprescindible su apoyo».

Una vez más, la presentadora de La Hora de la 1 ha repetido que «la pregunta de fondo» es si «la extrema derecha debe tener cabida en una televisión pública», después de la entrevista de Santiago Abascal con David Broncano en La Revuelta, donde el líder de Vox no cedió ante un presentador muy criticado por el nivel mostrado en el debate.

La de este martes, tras la entrevista de Abascal con Broncano, no es la primera petición de Intxaurrondo de censurar a Vox. La presentadora de TVE ha repetido en varias ocasiones que una formación como la que lidera Santiago Abascal «no debe tener voz» en la televisión pública porque es «ultra» y «veneno» por sus «mensajes machistas, homófobos y contra el colectivo LGTBI».