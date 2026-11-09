OKDIARIO se cuela en ‘La Revuelta’: «Broncano se arrepiente del público por apoyar a Abascal»

OKDIARIO se ha colado en el madrileño Teatro Albéniz, donde se ha grabado la entrevista de La Revuelta por el periodista David Broncano a Santiago Abascal este lunes horas antes de su emisión. La tensión entre periodista y entrevistado ha generado un profundo malestar entre parte del público que ha asistido como espectador al programa de TVE y que se ha convertido en la diana del presentador por «los aplausos» que Abascal ha despertado entre el público.

Broncano al final de la entrevista ha reconocido que se ha «arrepentido» de haber permitido que simpatizantes de Vox y de Abascal hayan sido invitados porque, según ha reconocido, los aplausos «blanquean» los postulados de la formación. Las reacciones han sido contundentes: desde espectadores que aseguran que dejarán de ver el espacio hasta quienes consideran que Broncano trató de atacar al dirigente político e impedir que se expresara con libertad.

«Yo he salido muy cabreada. Me ha parecido injusta la entrevista que le ha hecho Broncano. Debería haber sido más neutral, tendría que haberse relajado y haber dejado a este hombre hablar tranquilamente. No le dejaba hablar», ha relatado una de las espectadoras. La mujer, que se ha definido como apolítica, ha asegurado que el comportamiento de Abascal le ha sorprendido para bien: «Me ha parecido un hombre súper educado, se ha comportado perfectamente y Broncano no me ha gustado nada».

Su enfado ha llegado hasta el punto de anunciar que dejará de seguir el programa de TVE. «Lo voy a dejar de ver porque me ha enfadado muchísimo Broncano. Y este hombre, al revés, ha ganado una seguidora», ha explicado. A su juicio, el presentador acudió al encuentro con la intención de atacar al presidente de Vox.

Otra de las asistentes ha cuestionado las continuas referencias de Broncano al perfil del público que habitualmente acude a La Revuelta. «Yo también soy una española que me merezco representación en un programa público», ha afirmado. En este sentido, ha criticado que el presentador se quejara de que habitualmente recibe a espectadores que apoyan a determinados dirigentes de la izquierda. «Pues resulta que también hay gente que apoya a la derecha en España», ha sentenciado.

La conversación también ha estado marcada por las bromas sobre el barrio de Vallecas y las referencias al supuesto perfil elitista de los asistentes que apoyaban a Abascal. Durante la entrevista, un asistente fue cuestionado por su relación con el barrio madrileño y por su procedencia social, con alusiones al distrito de Salamanca y al mundo de la banca.

Una de las espectadoras que participó en ese intercambio ha explicado a OKDIARIO que el comentario le pareció fuera de lugar. «Nos ha acusado como de vivir en el barrio Serrano, cuando nosotras encima somos de Vallecas. Ha sido un poco…», ha relatado, aunque ha reconocido que también hubo momentos de humor durante la conversación.

El miedo a que TVE no emita la entrevista completa

Uno de los momentos que más preocupación ha generado entre los espectadores ha sido la posibilidad de que la conversación no se emita íntegramente. Al término del encuentro quedó en el aire si TVE ofrecería la entrevista completa, algo que algunos asistentes interpretaron como una advertencia sobre una posible edición del contenido.

«Ya te está avisando de que, como siempre, la izquierda te va a cortar, te va a dejar lo que les salga de los huevos a ellos y punto», ha criticado una de las mujeres preguntadas por OKDIARIO.

Pese a la tensión que se respiraba entre el público, otros asistentes han considerado que Abascal salió reforzado del enfrentamiento. «Ha sido tenso, pero le ha metido un buen repaso», ha resumido una espectadora. Preguntada por quién había ganado el pulso televisivo, su respuesta ha sido clara: «Abascal a Broncano».

Otro espectador ha reclamado que la televisión pública respete las declaraciones del presidente de Vox y no tergiverse sus palabras: «Espero que no se tergiverse nada de lo que Santiago ha dicho y que se respete también el espacio que le han dado».

La expectación por la salida del líder de Vox también era evidente entre quienes aguardaban para saludarlo. Algunos de los asistentes que no habían podido participar como público aseguraron que les habría gustado estar dentro del plató durante la entrevista. «Que digan lo que quieran. Santiago tiene que conseguir que España no se extinga».