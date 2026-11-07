La Séptima contraprograma la visita de Abascal a ‘La Revuelta’ con una entrevista a Pedro Sánchez

La precampaña electoral también se juega en los platós de televisión. A pocas semanas de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los principales candidatos intensifican su presencia en diferentes programas para acercar sus mensajes a los espectadores. El próximo lunes 9 de noviembre habrá una coincidencia especialmente llamativa: Sánchez y Santiago Abascal acudirán a dos espacios televisivos distintos, pero sus entrevistas competirán prácticamente en la misma franja horaria.

El presidente del Gobierno visitará La última hora, el programa que presenta Javier Ruiz en La Séptima, mientras que el líder de Vox se sentará por primera vez frente a David Broncano en La Revuelta, el formato de entretenimiento de La 1 de RTVE. Dos entrevistas que situarán a ambos dirigentes en el centro de la conversación televisiva de la noche y que convertirán el lunes en una de las citas más destacadas de la semana en televisión.

La presencia de Sánchez en La Séptima llegará apenas unos días después del estreno de la nueva cadena en la TDT. El canal comenzó sus emisiones el pasado jueves con un 2,8% de cuota de pantalla y cerca de cinco millones de espectadores únicos a lo largo de la jornada. Se trata de una apuesta importante para una televisión que busca hacerse un hueco en el panorama audiovisual y que contará con el jefe del Ejecutivo entre sus primeros grandes invitados.

Uno de los espacios que más interés despertó durante su estreno fue precisamente el de Javier Ruiz. La entrevista al vicepresidente primero del Gobierno se convirtió en la emisión más vista de la cadena durante aquella jornada, con una media de 473.000 espectadores y un 3,7% de cuota de pantalla. La llegada de Sánchez supone ahora un nuevo impulso para el programa en sus primeros días de recorrido.

No será la primera vez que el presidente del Gobierno visite un formato de estas características. El pasado 22 de octubre, Sánchez acudió al programa de David Broncano y protagonizó una de las emisiones más vistas de la historia del espacio. Su entrevista alcanzó un 33,9% de cuota de pantalla y una media de 4.387.000 espectadores, unas cifras que marcaron un récord para el formato de RTVE.

Durante aquella conversación, el jefe del Ejecutivo también dejó algunos titulares sobre sus hábitos y sus preferencias informativas. Entre otras cuestiones, reconoció que no leía OKDIARIO porque no tenía «que amargarse la vida». Su paso por el programa de Broncano se sumó a otras apariciones televisivas recientes, siempre en territorio amigo, como las entrevistas en Mañaneros 360 y El Intermedio.

Ahora, sin embargo, el escenario será diferente. Mientras Sánchez acudirá al espacio de Javier Ruiz en una cadena que acaba de iniciar su andadura, Abascal se enfrentará a las preguntas de Broncano en un programa que ya conoce el impacto de recibir al presidente del Gobierno. La coincidencia permitirá comprobar cómo responde la audiencia ante dos entrevistas políticas que compartirán buena parte de la franja televisiva, aunque en cadenas y formatos muy distintos.

La expectación está servida, pero habrá que esperar a los datos de audiencia para conocer el alcance de ambas visitas. El lunes, la televisión tendrá dos protagonistas políticos y una misma incógnita: cómo responderán los espectadores a la coincidencia de Pedro Sánchez y Santiago Abascal en dos de los platós que concentrarán buena parte de la atención mediática.