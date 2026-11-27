La boda de Miley Cyrus y Maxx Morando ha tenido como escenario una de las propiedades más emblemáticas de Palm Springs: Twin Palms, la residencia que perteneció a Frank Sinatra y que conserva intacto buena parte del espíritu de la época dorada de Hollywood. La cantante y el músico han elegido este enclave para celebrar su matrimonio en una ceremonia íntima, alejada de los grandes focos y rodeada de historia musical. Pero más allá de los protagonistas, la atención también se ha dirigido hacia esta espectacular vivienda, construida en los años cuarenta y convertida en un referente de la arquitectura moderna californiana. Una casa con una piscina muy particular, grandes ventanales y una historia que merece ser conocida.

La casa de Frank Sinatra que ha elegido Miley Cyrus para su boda

Miley Cyrus y Maxx Morando han querido que su enlace tuviera un escenario muy vinculado a una de las grandes pasiones que comparten: la música. La pareja, que mantiene una relación desde 2021, ha celebrado su boda en Twin Palms, una propiedad que fue el hogar de Frank Sinatra durante nueve años y que representa uno de los capítulos más reconocibles de la historia de Palm Springs.

El jardín de la propiedad, junto a su característica piscina con forma de piano, fue el escenario de la ceremonia. Una imagen que conecta directamente con la identidad de la casa y con la figura de Sinatra, cuya presencia sigue formando parte de cada rincón de esta vivienda.

Así nació Twin Palms, el refugio de Frank Sinatra en California

Para entender la importancia de esta residencia hay que viajar hasta 1947. Aquel año, Frank Sinatra llegó a Palm Springs después de haber ganado su primer millón de dólares. El cantante buscaba una vivienda en la que disfrutar de cierta tranquilidad y alejarse del ritmo frenético de Hollywood. Para levantarla, contactó con el arquitecto E. Stewart Williams, aunque su primera propuesta distaba bastante del resultado que conocemos hoy.

Sinatra había solicitado una casa de estilo georgiano, con una fachada de ladrillo, pero Williams le planteó una alternativa mucho más contemporánea. Su propuesta apostaba por una arquitectura moderna, inspirada en el paisaje desértico de California y pensada para integrar la vivienda con el entorno. El resultado fue una construcción que terminaría convirtiéndose en uno de los grandes ejemplos del modernismo de mediados del siglo XX.

En aquella época, Palm Springs todavía era una localidad tranquila, pero la llegada de personalidades como Sinatra contribuyó a transformarla en uno de los destinos favoritos de las estrellas de Hollywood.

Una piscina con forma de piano y grandes ventanales

Uno de los elementos más reconocibles de Twin Palms es, sin duda, su piscina con forma de piano. Un guiño arquitectónico que encaja a la perfección con la trayectoria de su primer propietario y que aporta una identidad muy particular al jardín donde Miley Cyrus y Maxx Morando han celebrado su enlace.

El nombre de la residencia también tiene una explicación sencilla: hace referencia a las dos grandes palmeras que se encuentran frente a la casa y que se han convertido en parte de su imagen más característica.

En el interior, la arquitectura mantiene esa misma apuesta por la amplitud y la conexión con el exterior. Los grandes muros de cristal permiten que la luz natural entre en las distintas estancias y crean una continuidad visual entre los espacios interiores y el paisaje. La madera de abeto y las losas de hormigón son algunos de los materiales protagonistas de la construcción, que combina líneas sencillas, espacios abiertos y una estética muy representativa de la California de los años cuarenta.

La vivienda también conserva detalles que recuerdan a la vida cotidiana de Sinatra. Entre ellos destaca el estudio de grabación que el cantante incorporó para poder trabajar sin necesidad de abandonar su hogar. Su dormitorio principal, además, ocupaba un ala independiente de la residencia, una decisión que respondía a su deseo de mantener su privacidad.

Ava Gardner, Hollywood y una historia que sigue viva

Twin Palms fue mucho más que una residencia de lujo. Durante los años que vivió allí, Sinatra compartió la casa con dos de sus esposas, Nancy Barbato y Ava Gardner, y recibió a numerosos amigos y personalidades del mundo del espectáculo.

Aunque el cantante quería que su hogar fuera un refugio privado, la propiedad también llegó a aparecer en la gran pantalla. En 1950, su fachada pudo verse en la película The Damned Don’t Cry, protagonizada por Joan Crawford. La aparición tuvo lugar después de que Sinatra permitiera al director utilizar la casa como parte del rodaje, en agradecimiento por un favor que tenía pendiente.

Décadas después, la residencia continúa siendo uno de los ejemplos más reconocibles de la arquitectura de Palm Springs. En 2011, el Ayuntamiento de la ciudad la declaró Sitio Histórico de Clase 1, un reconocimiento que puso en valor tanto su relevancia arquitectónica como su importancia dentro de la historia local.