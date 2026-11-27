En mayo de este 2026, el veinticinco aniversario de la publicación de la obra La sombra del viento nos permitió volver a asomarnos a una narración que cambió la historia de la literatura española. No volvemos a ella por sus cifras de récord, ni mucho menos, sino por su historia. A través de ella, Carlos Ruiz Zafón nos trasladó a un mundo donde un libro tenía el poder de definir a una persona; no un libro cualquiera, claro. El argumento de la obra recordaba al lector el poder de una obra antigua, tentada a caer en el olvido en la Biblioteca de los Libros Olvidados. Un año más, la ciudad de Madrid parece retomar esta conversación de la importancia por las letras pasadas al acoger otra nueva edición de la Feria Internacional del Libro Antiguo.

Lo hace por decimoquinta vez, en un encuentro que comenzó ayer, día 26, y que tendrá lugar hasta este domingo 28. Es una cita anual para los coleccionistas y los apasionados del papel para conocer de primera persona obras únicas. Tras la organización se encuentran la Asociación Ibérica de Liberías Antiguas (AILA) y la International League of Antiquarian Booksellers.

Una federación internacional basada en Londres y que reúne 22 asociaciones nacionales de libreros anticuarios y más de 1.600 librerías especializadas en libros raros y antiguos repartidas en unos 39 o 40 países. Juntos han congregado a más de 20 librerías anticuarias españolas y extranjeras que han llevado sus obras para ser expuestas en este gran encuentro durante tres días.

Una reunión única sobre la que Alicia Bardón, presidenta de AILA afirma que es el punto para «ofrecer a coleccionistas, instituciones y público en general un fin de semana repleto de primeras ediciones, mapas, manuscritos y otros tesoros de tiempos pasados con los que sumergirse en nuestra historia, divertirse, emocionarse, ampliar o empezar sus colecciones». En definitiva, lo que busca este encuentro es acercar los libros y, a través de ello, juntar a las personas con las grandes mentes que reinaron el pensamiento en épocas anteriores.

¿Qué se podrá ver en la feria?

Así el periplo se desenvuelve entre joyas de la narración. Obras que recuperan las primeras veces de grandes autores, libros clásicos que hoy son obras de culto, historias que han aguantado envueltas en las cubiertas. Muchas de ellas permanecen ocultas durante el año y solo ven la posibilidad de reencontrarse con quienes las admiran en este tipo de ocasiones.

Por eso, la Feria Internacional del Libro Antiguo se presenta como una oportunidad única para reunir a los amantes de este nicho literario con las obras que, de otra forma, no podrían admirar. En esta edición, se darán cita en el Círculo de Bellas Artes piezas que han sido meticulosamente seleccionadas por su importancia histórica. Dando así forma a un catálogo formado por una muestra que recoge libros antiguos, manuscritos, grabados, mapas y atlas, desde el siglo XV hasta el siglo XX.

Como, por ejemplo, la primera edición de la segunda parte del Quijote, que fue impresa precisamente en Madrid, en Juan de la Cuesta, allá por 1615. Y no es la única. También se podrán ver primeras ediciones de obras de grandes escritores de la Generación del 27, o aquellas primeras crónicas del Nuevo Mundo. Una de las más espectaculares es la tercera edición del Libro de las cosas maravillosas de Marco Polo, impresa en Logroño por Miguel de Eguía en 1529.

Y no solo eso, entre las obras literarias también se incluyen mapas y grabados, algunos que reconoceremos, como es el plano de Madrid de Nicolas Chalmandrier, que data de 1761. Y otros más lejanos, pero que permiten al espectador descubrir el patrimonio nacional. El ejemplo es la Alhambra de John Frederick Lewis de 1835, con litografías coloreadas a mano, testimonio del descubrimiento romántico de Granada.

La feria es abierta al público y gratuita para quienes quieran entrar. Podrá visitarse tanto hoy como mañana en horario de 11 de la mañana a 20:30 horas. Y todo en el Círculo de Bellas Artes, un edificio que ya es un emblema cultural de la ciudad de Madrid y que, tras la visita, también puede disfrutarse en una de sus terrazas, tomando algo para dar la bienvenida al fin de semana.