Nos reunimos con Belén Rueda en el Hotel Palace de Madrid para celebrar la Navidad, que ya está a la vuelta de la esquina, en un encuentro en el que la actriz comparte sus secretos de belleza, los rituales a los que no renuncia después de una jornada de rodaje y las lecciones que ha aprendido con el paso del tiempo. Despide el año por todo lo alto y ya mira a 2027, cuando llegarán dos nuevos estrenos a su agenda: Locamente y Amor de Dios, la ópera prima de ficción de la cineasta Paula Palacios, en la que comparte protagonismo con Asier Etxeandia.

La actriz, que es imagen de Casmara, encuentra en el cuidado de la piel uno de esos momentos del día que reserva para sí misma. La limpieza facial, la hidratación y la protección solar forman parte de una rutina que ha ido adaptando a las necesidades de su piel, especialmente desde la llegada de la menopausia. También ha aprendido a no dejarse llevar por todas las tendencias y a escuchar lo que realmente necesita. Hablamos con ella de sus imprescindibles en el neceser, de los consejos de belleza que ha heredado de su madre y de los que ahora recibe de sus hijas. A sus 60 años, Belén Rueda afronta esta etapa con naturalidad y sin convertir el paso del tiempo en una batalla.

Pregunta: ¿Qué truco de belleza aprendiste de una maquilladora en un rodaje y sigues haciendo en casa?

Respuesta: Uno muy sencillo: antes de maquillar, hidratar bien y dejar que la crema se absorba unos minutos. Las maquilladoras siempre dicen que el maquillaje queda tan bonito como la piel que hay debajo. En casa lo hago siempre, aplico mi crema con un pequeño masaje hacia arriba y espero un poquito antes de seguir. Se nota muchísimo, el maquillaje dura más y la piel no se ve apagada al final del día.

Pregunta: Después de un día de rodaje, cuando por fin llegas a casa y te quitas el maquillaje, ¿qué haces para cuidar la piel?

Respuesta: Es mi momento favorito del día. Por muy cansada que llegue, no me salto la limpieza, es sagrado. Uso el limpiador Deep Cleanser 3 in 1 de Casmara, que me deja la piel limpísima sin tirantez, y después llega el ritual con su colección Golden Age. Me encanta la textura, cómo huele y cómo me deja la piel: más jugosa, más descansada. Después de tantas horas de maquillaje y focos, la piel te pide mimo, y ese ratito es como decirle: «Ya está, ahora te toca a ti».

P: Si hoy abriéramos tu neceser, ¿qué tres productos encontraríamos siempre?

R: ¡Tres nada más… qué difícil! Pues el Deep Cleanser 3 in 1, porque sin limpieza no hay nada que hacer. Mi crema Golden Age, que es ahora mismo mi gran fetiche. Y el stick solar de Casmara, que va conmigo a todas partes: a la ciudad, a la montaña, a la playa… Como soy muy de estar al aire libre, para mí es imprescindible.

P: Cuando tienes una alfombra roja y apenas has dormido, ¿qué te funciona de verdad para quitarte la cara de cansancio?

R: Las máscaras Sheet Mask de Casmara, sin duda. Son mi salvavidas: veinte minutos y la piel cambia por completo, se ve hidratada y con luz. Y beber mucha agua. Es fundamental para rehidratar el cuerpo. Y un truco que no falla: sonreír. Una sonrisa quita más cansancio que cualquier corrector.

P: ¿Hay alguna moda de belleza que probaste una vez y dijiste hasta aquí?

R: ¡Alguna que otra! Sobre todo, esas modas de exfoliar muchísimo o de ponerte veinte productos a la vez. Una vez me pasé con los exfoliantes y la piel me lo dijo bien clarito: rojeces, tirantez… Ahí entendí que más no es mejor. Desde que soy embajadora de Casmara he aprendido que lo importante es conocer tu piel y ser constante con buenos productos, no ir detrás de cada moda. Y, sobre todo, he aprendido que la piel no necesita siempre lo mismo: hay que escucharla e ir adaptando tu rutina de belleza.

P: ¿Cuál fue el primer cambio que notaste en tu piel con la menopausia? ¿Qué tuviste que cambiar en tu rutina a partir de entonces?

R: Lo primero que noté fue que mi piel empezó a estar más tirante, menos luminosa, como si de repente necesitara mucho más de lo que le daba. Así que cambié a texturas más nutritivas, sobre todo por la noche, y me volví todavía más constante. Golden Age de Casmara llegó en el momento perfecto, porque está pensada precisamente para esa etapa en la que la piel necesita confort, firmeza y luz. Y aprendí a no vivirlo como algo negativo, sino como una etapa más en la que toca escuchar a tu piel y darle lo que te pide.

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P: ¿Qué consejo de belleza te han dado tus hijas que hayas acabado incorporando?

R: Me han enseñado a no complicarme tanto con el maquillaje y a apostar por algo más natural, que se vea la piel. Y también a ser más ordenada con la rutina, con eso de «primero esto y luego esto otro». Al principio me reía, pero tienen razón: el orden de los productos importa.

P: ¿Qué consejo les has dado a ellas para cuidar su piel? ¿Y qué producto te suelen coger prestado?

R: El mismo que me daba mi madre a mí: constancia, limpieza siempre y protección solar todos los días, también en invierno.