Con la llegada del mes de diciembre, los hogares empiezan a prepararse para afrontar los meses más fríos del año. Las plantas de interior cobran especial importancia en la decoración, y entre las especies que pueden acompañarnos durante esta época del año se encuentra el romero, muy apreciada tanto por su valor ornamental. Según el Feng Shui, representa el crecimiento y la prosperidad y, cuando se coloca junto a una ventana, puede filtrar las malas energías del exterior. Asimismo, su fragancia fresca transmite serenidad y ayuda a mejorar el estado de ánimo.

El romero tiene diferentes significados simbólicos en diversas tradiciones. Por un lado, se relaciona con la protección, ya que se cree que ayuda a mantener alejadas las malas energías. También se asocia con la claridad mental, pues su aroma se vincula con la concentración y la lucidez. Asimismo, una planta sana y frondosa simboliza el crecimiento, la abundancia y la prosperidad. Por último, en distintas culturas se ha utilizado durante siglos por sus propiedades medicinales y se relaciona con la sanación, la purificación y el bienestar.

Dónde colocar el romero según el Feng Shui

Para aprovechar al máximo el simbolismo del romero en el hogar, conviene prestar atención a varios aspectos relacionados con su ubicación, sus cuidados y los elementos decorativos que lo acompañan.

La orientación de la ventana puede influir en el significado que se atribuye a esta planta dentro del Feng Shui. Se recomienda colocar el romero en una ventana orientada al este o al sureste, ya que ambas direcciones se relacionan con la energía de la madera, el crecimiento y la prosperidad. Si el objetivo es reforzar la protección de la vivienda, también se puede optar por una ventana orientada al norte, una dirección vinculada al elemento agua y al equilibrio energético.

Colocar romero en la ventana tiene un amplio abanico de beneficios según esta disciplina oriental. Se considera que esta planta actúa como una barrera natural frente a las energías negativas, ayudando a mantener el equilibrio energético de la vivienda. También se le atribuye la capacidad de purificar el ambiente gracias a su fragancia y de favorecer la prosperidad y la abundancia, ya que las plantas sanas representan el crecimiento cuando se sitúan en lugares estratégicos del hogar.

Además, su presencia puede transmitir calma y bienestar emocional, al tiempo que refuerza la conexión con la naturaleza. Por otro lado, su aroma fresco y estimulante se utiliza en aromaterapia y se asocia con una mayor concentración, un mejor estado de ánimo y una menor sensación de fatiga mental.

Más allá de la ubicación, la elección de la maceta también influye en la armonía decorativa del espacio; las de cerámica o barro en tonos verdes y marrones son algunas de las mejores opciones recomendadas. Según estas creencias, conviene evitar los recipientes de plástico o con acabados metálicos para no alterar el flujo energético.

Rincón de la prosperidad

Según algunas interpretaciones modernas del Feng Shui, el rincón de la prosperidad es uno de los lugares más adecuados para colocar una planta de romero. Para localizarlo, hay que situarse en la puerta principal de la vivienda mirando hacia el interior y fijarse en la esquina más alejada de la izquierda. Esta zona se relaciona simbólicamente con la abundancia, el crecimiento y la prosperidad económica.

Además de la entrada principal, existen otros rincones de la vivienda donde el romero puede adquirir un significado energético especial. La cocina es uno de ellos, ya que representa el lugar en el que los alimentos se preparan y transforman. Incorporar esta planta en este espacio se asocia con el fortalecimiento de la vitalidad, la armonía y el bienestar de quienes viven en el hogar.

Mientras, en la zona de trabajo o estudio, el romero se relaciona con la concentración y la memoria gracias a su aroma estimulante. Colocar una pequeña planta o una ramita sobre el escritorio puede ayudar a crear un ambiente propicio para la claridad mental y favorecer el desarrollo de proyectos personales y profesionales.

Finalmente, en el dormitorio, por su parte, se puede situar en algún rincón para aportar una sensación de calma y tranquilidad antes de acostarse. Según estas creencias, un entorno armonioso favorece el descanso y contribuye a mantener el equilibrio emocional, algo importante para afrontar el día a día y tomar decisiones con mayor serenidad.

Cuidados

Es fundamental mantener el romero sano, fuerte y bien cuidado, ya que que una planta frondosa representa vitalidad y crecimiento. Para cuidar el romero en invierno, conviene utilizar una maceta con agujeros de drenaje que evite la acumulación de agua en las raíces. Además, los jardineros recomiendan moderar el riego, ya que esta planta tolera bien la sequía. Si se esperan heladas intensas, es recomendable trasladarla a un lugar protegido. Por último, retirar las ramas secas mediante una poda ligera ayuda a conservar su forma y favorece nuevos brotes.