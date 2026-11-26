Isabel Preysler lleva décadas siendo uno de los rostros más conocidos de la crónica social española. Su elegancia, su cuidada imagen y su estilo de vida han despertado siempre una enorme curiosidad, especialmente cuando se trata de sus rutinas de belleza y bienestar. A sus 76 años, la madre de Tamara Falcó mantiene una serie de hábitos que forman parte de su día a día y que ha compartido con naturalidad ante las cámaras. Entre ellos destaca un desayuno bastante alejado de las tostadas y el café tradicionales, en el que cobran protagonismo las frutas, las semillas y una bebida de origen mexicano. Un ritual matinal que, además de tener unos ingredientes muy particulares, cuenta con una norma que Isabel intenta hacer respetar a toda su familia: nadie debe interrumpirla mientras desayuna.

Así es el desayuno que Isabel Preysler toma cada mañana

Fue en el documental que protagonizó para Disney+ donde Isabel Preysler abrió las puertas de su intimidad y mostró algunos detalles de su rutina diaria. Entre las cuestiones que más llamaron la atención estuvo precisamente su desayuno, una combinación de alimentos que sigue un orden muy concreto y en la que predominan las frutas y los ingredientes ricos en fibra.

La socialité explicó ante las cámaras cómo comienza cada mañana: «Primero tomo agua caliente con lima y unas vitaminas. Después, tomo zumo de pomelo, mi kiwi, pomelo otra vez. Y luego, semillas de lino, estas que parecen comida de pájaros. Y ya está. Y cuando termino de desayunar, siempre tomo un vaso de agua de Jamaica».

Una combinación en la que no faltan la vitamina C, la fibra y diferentes nutrientes procedentes de las frutas. Lejos de optar por un desayuno convencional, Preysler apuesta por una rutina que repite prácticamente a diario y que considera uno de sus momentos personales de la jornada.

Agua caliente con lima, kiwi y pomelo: los ingredientes de su primera comida

El primer paso de su desayuno es un vaso de agua caliente con lima, acompañado de unas vitaminas. Esta fruta cítrica destaca por su contenido en vitamina C, un nutriente con propiedades antioxidantes que contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Además, comenzar el día con agua permite mantener una correcta hidratación después de las horas de descanso.

A continuación, Isabel incorpora el zumo de pomelo y el kiwi, dos frutas que aportan vitaminas y otros nutrientes esenciales. El kiwi es especialmente conocido por su contenido en vitamina C y fibra, dos componentes que contribuyen al funcionamiento normal del organismo y favorecen el tránsito intestinal.

El pomelo, por su parte, es una fruta rica en agua y con un característico sabor entre dulce y ácido. También contiene vitamina C y compuestos antioxidantes. No obstante, conviene recordar que puede interactuar con determinados medicamentos, por lo que las personas que siguen algún tratamiento deben consultar con un profesional sanitario antes de consumirlo habitualmente.

Las semillas de lino, el aporte de fibra de su desayuno

Otro de los ingredientes imprescindibles para Isabel Preysler son las semillas de lino, que ella misma describe con bastante sentido del humor como aquellas «que parecen comida de pájaros». Aunque su aspecto pueda resultar poco apetecible para algunas personas, se trata de un alimento que destaca por su composición nutricional.

Las semillas de lino son una fuente de fibra soluble e insoluble. La primera ayuda a ralentizar la digestión y contribuye a prolongar la sensación de saciedad, mientras que la segunda favorece el tránsito intestinal. También contienen ácidos grasos omega-3 de origen vegetal, especialmente ácido alfa-linolénico, además de proteínas y minerales.

Agua de Jamaica, la bebida mexicana con la que termina de desayunar

El último paso de la rutina matinal de Isabel Preysler es probablemente uno de los más llamativos: un vaso de agua de Jamaica. Se trata de una bebida tradicional de México elaborada con los cálices secos de la flor de hibisco, conocida popularmente como flor de Jamaica.

Su principal característica es su intenso color rojizo y su sabor ligeramente ácido y floral. Se prepara mediante una infusión de las flores en agua y puede consumirse tanto fría como caliente. En ocasiones se añade azúcar, aunque también puede tomarse sin endulzar.

La norma que Isabel Preysler intenta imponer durante el desayuno

Más allá de los ingredientes, hay otro detalle de la rutina de Isabel Preysler que también llamó la atención durante su documental: su necesidad de disfrutar del desayuno sin interrupciones.

«No me gusta que me molesten», explicó, dejando claro que prefiere que nadie la distraiga hasta haber terminado de comer. Una tranquilidad que, según reconoció, no siempre consigue mantener en su propia casa.

La socialité contó que sus hijas no suelen respetar demasiado esa pequeña norma y que, con la llegada de una nueva generación a la familia, la situación tampoco ha mejorado. «Mis hijas a veces entran, ellas no respetan. Y los que entran ahora son mis nietos», confesó entre risas.

De esta manera, el desayuno se ha convertido en uno de esos pequeños momentos del día que Isabel Preysler intenta reservarse para ella, aunque no siempre consiga disfrutarlo en absoluta tranquilidad.