Tamara Falcó recupera la receta filipina de su abuela que marcó su infancia: «El ‘pancit’ de mi abuela es un plato con el que crecí»

Tamara Falcó tiene una relación con la cocina que va mucho más allá de su paso por MasterChef Celebrity, concurso que ganó en 2019, o de su formación en la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu. Para la marquesa de Griñón, la gastronomía también es una forma de mantener vivos los recuerdos familiares y recuperar los sabores que han acompañado su vida desde pequeña. Entre las recetas que ocupan un lugar especial en su memoria destaca el pancit filipino, un plato de fideos que aprendió a disfrutar gracias a su abuela materna y que sigue formando parte de las comidas de su familia. Esta elaboración, que combina fideos de arroz, verduras, carne y salsa de soja, es una de las grandes protagonistas del recetario familiar de los Preysler y una muestra de la influencia de Filipinas en su cocina cotidiana.

El ‘pancit’ filipino, una receta ligada a la infancia de Tamara Falcó

La cocina de la familia Preysler siempre ha estado marcada por la mezcla de culturas. Aunque en su mesa no faltan los grandes clásicos de la gastronomía española, las raíces filipinas de Isabel Preysler han tenido un peso importante en las recetas que se han transmitido de generación en generación.

Uno de los platos que mejor representa esa herencia es el pancit, una preparación tradicional de Filipinas que Tamara Falcó recuerda con especial cariño. La propia marquesa ha explicado que es una receta con la que creció y que sigue gustando mucho en su casa. No se trata, por tanto, de una elaboración que haya incorporado recientemente a su cocina, sino de un plato que forma parte de su historia personal.

La receta también tiene un lugar destacado en Las recetas de casa de mi madre, el libro que publicó en 2021 para reunir algunas de las elaboraciones más representativas de su familia.

Qué es el ‘pancit’ y cuáles son sus ingredientes principales

El pancit es una familia de platos de fideos muy popular en Filipinas. Su origen está relacionado con la influencia de la cocina china, aunque con el paso del tiempo estas preparaciones se adaptaron a los ingredientes y las costumbres del país asiático.

Existen diferentes variedades, que cambian según el tipo de fideo utilizado, la región y los ingredientes que se incorporan. Una de las más habituales es la elaborada con fideos finos de arroz, verduras y carne, una combinación que permite conseguir un plato completo y lleno de sabor.

En la versión familiar que se asocia a Tamara Falcó, los ingredientes incluyen fideos de arroz, carne de cerdo, cebolla, ajo, zanahoria, repollo, cebollino, caldo de pollo y salsa de soja. El resultado es una receta que combina la textura de los fideos con el punto crujiente de las verduras y el sabor que aporta el caldo durante la cocción.

Además, el pancit admite distintas adaptaciones. En función de los gustos de cada casa, es posible utilizar otras carnes, añadir gambas o modificar la selección de verduras. La clave está en integrar bien todos los ingredientes para que los fideos absorban los aromas del conjunto.

Cómo preparar el ‘pancit’ filipino en casa

Para elaborar una versión casera inspirada en esta receta tradicional, conviene tener preparados todos los ingredientes antes de empezar. La cocción es relativamente sencilla, aunque resulta importante controlar los tiempos para evitar que los fideos queden demasiado blandos y las verduras pierdan su textura.

El primer paso consiste en hidratar los fideos de arroz siguiendo las indicaciones del fabricante. Mientras tanto, se pican la cebolla y el ajo y se cortan la zanahoria y el repollo en tiras finas.

En una cazuela amplia o una sartén profunda, se calienta un poco de aceite y se sofríen la cebolla y el ajo hasta que comiencen a ablandarse. A continuación, se incorpora la carne de cerdo troceada y se cocina hasta que esté bien hecha.

Después se añaden el caldo de pollo y la salsa de soja, que aportarán humedad y sabor a la preparación. Se incorporan las verduras y se dejan cocinar sin que pierdan por completo su firmeza. Por último, se agregan los fideos hidratados y se mezclan con el resto de los ingredientes para que absorban el líquido y queden bien impregnados.

El plato se sirve caliente, con el cebollino picado por encima. También se puede ajustar la cantidad de salsa de soja al gusto, teniendo en cuenta que ya aporta salinidad al conjunto.