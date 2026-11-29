Este domingo 29 de noviembre se celebran las elecciones generales, una cita en la que millones de españoles están llamados a las urnas para elegir a sus representantes. A medida que se acerca la jornada electoral, una de las dudas más habituales entre los votantes es saber dónde tienen que acudir para ejercer su derecho al voto y qué colegio electoral y mesa les corresponden.

La forma más directa de averiguar dónde votar es utilizar el servicio de consulta de mesas y locales electorales de la sede electrónica del INE. Para realizar la búsqueda, hay que indicar la provincia y el municipio, además de la inicial del primer apellido. También se pueden introducir datos como el nombre de la calle y el número del domicilio para acotar los resultados y encontrar la dirección correspondiente.

Otras formas de consultar el colegio electoral

Quienes prefieran no utilizar el buscador también pueden recurrir a la tarjeta censal que la Oficina del Censo Electoral ha enviado a los domicilios de los electores desde el pasado 2 de noviembre. En este documento aparecen indicados el colegio electoral, la sección y la mesa en la que corresponde votar. Aunque resulta útil para conocer el lugar asignado, no es necesario llevar la tarjeta el día de las elecciones para poder ejercer el derecho al voto.

Otra posibilidad es consultar los datos personales de inscripción en el censo a través de la sede electrónica del INE, utilizando el sistema Cl@ve o el DNI electrónico. Esta vía permite comprobar también qué domicilio se ha tenido en cuenta para el proceso electoral. En caso de dudas, la Oficina del Censo Electoral dispone del teléfono y atiende consultas en sus delegaciones provinciales.

Qué debes tener en cuenta antes de acudir a votar

Un aspecto importante es que el censo utilizado para las elecciones del 29-N quedó cerrado el 1 de agosto de 2026. Esto significa que los cambios de domicilio o empadronamiento posteriores a esa fecha no modifican el lugar de votación asignado para estos comicios. Por tanto, una persona que se haya mudado después puede tener que acudir al colegio electoral correspondiente a su dirección anterior, aunque ya no resida allí.

La jornada electoral comenzará a las 9:00 horas y terminará a las 20:00 horas del domingo 29 de noviembre. Para identificarse en la mesa será necesario presentar el DNI, el pasaporte o el permiso de conducir, siempre que incluyan una fotografía.