A pocos días de la cita con las urnas del domingo 29 de noviembre, más de 10.000 personas han desbordado la Caja Mágica de Madrid expresando su respaldo a la candidatura de Alberto Núñez Feijóo y su deseo de que se produzca un cambio, ya que, como señalan, «es la hora de desterrar al mayor psicópata». En sus declaraciones, los asistentes han centrado sus críticas en la gestión de Pedro Sánchez, la situación de los jóvenes y las políticas de igualdad impulsadas por el PSOE.

Entre los entrevistados predominó la demanda de un cambio político. Uno de los asistentes afirmó que no sólo hay ganas, sino “euforia por el cambio en España”, y defendió que «el país necesita a Feijóo y al equipo de gobierno de Feijóo para salvar a España de esta situación”. En la misma línea, una mujer sostuvo que “la mayoría de los españoles ahora mismo estamos necesitados de un cambio” y puso en valor la trayectoria previa del líder popular: “Alberto Núñez Feijóo ha demostrado sobradamente en Galicia que sabe gestionar y que sabe hacer las cosas bien”.

El sector más joven de los entrevistados se mostró especialmente crítico con el actual presidente del Gobierno. “Muchas ganas de cambio. Yo creo que ya es hora de desterrar al mayor psicópata que nos ha dado la política y cambiar, porque los jóvenes y en general España lo necesitamos”, declaró un joven. Otro chico añadió que llevamos muchísimos años con lo mismo de siempre, las mismas mentiras y muchas promesas que luego no se cumplen”, motivo por el cual consideró que “el PP tiene que subir ya”.

Varias jóvenes coincidieron en señalar las dificultades que atraviesa su generación. “La situación está un poco complicada, sobre todo para nosotros los jóvenes. Entonces creo que es importante el cambio. Muchas ganas de que el día 29 vayamos a votar por el Partido Popular”, manifestó una de ellas. Otras dos asistentes resumieron su postura señalando que “es necesario cambiar” y que “somos muchos los que pensamos que esto ya ha llegado a un punto en el que se necesita un cambio”.

Críticas al “falso” feminismo del PSOE

Otro de los asuntos sobre los que opinaron los votantes populares fue el “falso” discurso feminista del PSOE, al que varios entrevistados vincularon con recientes polémicas políticas. Un joven aseguró que “el feminismo del Gobierno socialista y del PSOE es el feminismo de Ábalos y de Koldo”, por lo que, a su juicio, “no están para dar lecciones de ningún tipo, ni de feminismo ni de nada”. Por su parte, otro asistente consideró que, durante los últimos años de mandato del PSOE, el feminismo “se ha llevado a unos niveles en los que han hecho que parezca como si los hombres fuesen lo peor”, y expresó su confianza en que “el PP dará un gran cambio en esto”.

Las mujeres jóvenes consultadas también cuestionaron la coherencia del Ejecutivo socialista en esta materia. Mientras una de ellas opinó que “de momento, el falso feminismo hace más daño que otra cosa”, otra sostuvo que desde la izquierda “quieren meternos en la cabeza unas ideas de que nos apoyan y apoyan el feminismo, pero al final demuestran con hechos que no lo hacen realmente; con gente como Ábalos se retratan ellos solos”.

Finalmente, un asistente valoró positivamente la estrategia de campaña de los populares al respecto: “Ha hecho muy bien el Partido Popular yendo hoy al Parador de Teruel, que no se olvide”, haciendo referencia a la juerga de prostitutas en plena pandemia del ex ministro socialista José Luis Ábalos y su asesor Koldo García, como reveló OKDIARIO en exclusiva.