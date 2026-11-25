La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este miércoles contra el PSOE y contra Pedro Sánchez en el mitin del Partido Popular en la Caja Mágica, a cuatro días de las elecciones generales del 29 de noviembre. Junto al candidato popular, Alberto Núñez Feijóo, y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, la dirigente autonómica sostuvo que «el sanchismo está en sus horas más bajas» y que «el partido del amor de pago no nos puede dar lecciones».

Ayuso dibujó a un «Kim Jong Un Sánchez», en comparación con el líder norcoreano, y le atribuyó la promoción de «urnas de cartón». Fue más allá y aseguró que el Ejecutivo empieza «con las purgas» y que impulsa estos días nuevos impuestos a los grandes tenedores, un colectivo del que, dijo, forman parte los líderes de la izquierda, que «tienen más que todo el portal de Idealista».

La presidenta madrileña se anticipó a las críticas que pudieran provocar sus palabras: «Se van a ofender y nos van a regañar los que tiran piedras a Jon Echeverría y a los que nos darían bofetadas», dijo, antes de añadir que lo harían todavía más ante «una broma a su sanchidad». Según Ayuso, quienes llaman a los madrileños «ultrarricos», «los del dumping fiscal» o «fachas», y quienes «han destrozado la convivencia entre los españoles», son los mismos que ahora piden no ser ofendidos.

También tachó de «violenta» la campaña del PSOE, que, afirmó, se «disfraza con bailes caribeños» mientras el PP tiene que acudir a sus actos «con la UIP a todas partes». Lo dijo con ironía: «Luces y sonido. Por lo menos ya saben que hemos llegado los del Partido Popular, con las luces azules».

La alusión se produjo después de que decenas de profesores en huelga, con camisetas verdes, se concentraran de nuevo a las puertas de la Caja Mágica al grito de «educación pública». Un par de ellos lograron acceder al acto, pero fueron expulsados mientras los asistentes coreaban «fuera».

Ayuso respondió defendiendo que las leyes educativas deben centrarse «en la calidad y libertad de los alumnos» y no «en los negocios sindicalistas». Aprovechó para pedir el voto a Feijóo con un argumento dirigido a los jóvenes: que los estudiantes de la PAU puedan quedarse a estudiar en Madrid, «en igualdad de condiciones con el resto de los españoles», y que «se dupliquen los salarios».

La dirigente popular criticó que la izquierda advierta de que «viene la derecha» mientras elige «preferentemente la Comunidad de Madrid y especialmente los municipios» gobernados por el PP para vivir. Se refirió a «todos los líderes de la izquierda, empezando por los de la izquierda bolivariana, que ha hundido todo América», y a sus hijos, que, según dijo, «siempre eligen, por supuesto, la educación privada». Los ministros «sanchistas y del frente chiquitito», añadió, también escogen Madrid.

Ayuso presentó la región como «motor político, social y económico» al servicio del país, donde a la gente le gusta «salir, vivir, disfrutar y crecer», y recordó que los niños atendidos en los hospitales madrileños son de otras comunidades. Describió una Madrid «callejera, tabernaria, alegre, entregada, esforzada, culta, vanguardista, castiza, mestiza».

En el tramo final, defendió el carácter abierto de la región: «Madrid es la casa de todos. Aquí nadie viene charnego, forastero, fodechinchos, panchitos». Y enumeró: «Somos madrileños de Usera, de Chamberí, de Chapinería, de Andalucía, de Galicia, de Venezuela o de Colombia».