Hansi Flick compareció en la sala de prensa del Olímpico de Bakú para analizar la goleada del Barcelona contra el Sabah en un partido muy flojo. Fue un paseo para el equipo azulgrana y el técnico azulgrana aprovechó para darle minutos a los jugadores menos habituales como Balde, Gavi o Gabriel Jesús. También debutó el canterano Campos.

«Ha estado bien poder dar minutos a jugadores menos habituales y gestionar las cargas», comenzó señalando el técnico del Barcelona.

«Tenemos que esperar a mañana por su golpe. No es fácil para Balde tener menos minutos, pero ha hecho un buen trabajo», dijo Flick sobre el lateral culé, que terminó siendo cambiado con problemas en su tobillo.

Sobre Gabriel Jesús: «Tampoco es fácil para él estar detrás de Raphinha. Ahora quedan 7 partidos para acabar el año y es importante tener muchos jugadores disponibles».

«Los que tienen menos minutos hoy lo han hecho bien. Es lo que quiero ver. Especialmente en el segundo tiempo me ha gustado la intensidad. 3 puntos en un partido que no siempre es fácil de jugar», concluyó el entrenador del Barça en sala de prensa ante los medios de comunicación.