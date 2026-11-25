El Villarreal ganó por la mínima frente al Slavia de Praga, en un partido que se le atascó en muchos tramos al conjunto español. Los groguets supieron mantener la compostura, aprovecharon sus oportunidades y salieron de República Checa con más opciones de clasificarse a la siguiente ronda que antes de visitar el Fortuna Arena.

El Villarreal comenzó el partido cauteloso, conscientes de la importancia de llevarse los tres puntos a casa si querían mirar con posibilidades el play-off. Los de Iñigo Pérez tanteaban a los checos, sin precipitarse ni otorgar concesiones. Se empezaba a percibir la igualdad en el Fortuna Arena, un estadio que, este año, solo conocía la derrota en la máxima competición europea.

El partido se teñía de un color intenso. Muy intenso. Solo en los primeros quince minutos, el colegiado mostró dos amarillas, una para cada equipo. Rade Obrenovic quiso cortar de raíz con dos tarjetas la dinámica que estaba formándose poco a poco con cada falta.

Avanzaba el cronómetro y los de Iñigo Pérez seguían sin encontrarse, enseñando unas costuras ya más que acostumbradas a ver Europa. El Slavia aprovechó esta ausencia presente para comenzar a ejercer mucha presión ofensiva. Continuas internadas amenazaban sin concretarse, manteniendo al submarino amarillo sin saber cómo salir del callejón. Moleiro y Buchanan dejaban destellos, pero el brillo del equipo no acompañaba.

Ya pasados los primeros 35 minutos, el equipo español parece que se dio cuenta de lo que se jugaba y metió una marcha más para hacer recular poco a poco a los locales. Oluwaseyi realizó el primer remate a puerta del partido, con una volea que terminó blocando de manera relativamente sencilla Jakub Markovič. Y así, paso a paso, el conjunto español comenzó a encadenar ocasiones, como un centro que Buchanan se sacó de la chistera tras hacerle un traje al defensor, pero cuyo remate no encontró portería.

En los últimos cinco minutos de la primera parte, el Fortuna Arena fue testigo de la casi sentencia del Villarreal con dos acciones que amenazaban con ser fatídicas para los españoles. En el minuto 41, Wiktor Nowak realizó un potente disparo raso que obligó a Luíz Júnior a estirarse y despejar con ambas manos lejos de la portería. Suleiman encontró este despeje a menos de dos metros de la portería con su guardián vencido, y empujó la pelota al fondo de las mallas. Sin embargo, las quejas de todos los jugadores del Villarreal tras el tanto eran fundamentadas, ya que Suleiman se encontraba fuera de juego. Gol anulado y primer susto para el Villarreal.

Primero y no último, porque apenas un minuto después, Renato Veiga fue al choque con Mojmir Chytil, siendo el último hombre. El árbitro no dudó: tarjeta roja para Veiga. Cuando parecía que todo se empezaba a desmoronar en el vestuario visitante, el VAR intervino y le pidió a Obrenovic que viera repetida la acción. Así, la tarjeta roja se volvió amarilla e Iñigo Pérez tuvo que aguantarse las ganas de abrazar a cada miembro del vídeo arbitraje. El Slavia Praga había disparado dos veces a quemarropa, pero sin haber cargado la pistola. El Villarreal rezaba porque no encontraran la munición en el vestuario.

Tras el descanso, los locales saltaron al campo muy enchufados, arrinconando cada vez más a un Villarreal que no olía la pelota. No había protagonistas de amarillo que no fueran defensas, porque el conjunto dirigido por Jindřich Trpišovský no paraba de llegar a la portería de Júnior. Primero fue Chytil en el 51, con un disparo a bocajarro que Renato Veiga bloqueó y mandó a córner, evitando lo que habría sido el primero del partido.

En el 57 sería Jurasek el que pondría en apuros al submarino amarillo, que llegó al área y, sentando a Gueye con un magnífico recorte, se sacó un gran tiro con el exterior. De nuevo, la defensa groguet salvó los muebles, con un hábil Logan Costa que bloqueó la ocasión del checo.

Ya cumplida la hora en Praga, el Villarreal volvió a subir las revoluciones de un partido que se les estaba encasquillando, y a base de tocar y presionar en campo rival provocaron el fallo del Slavia. Una mala salida de Zima desencadenó una velocísima acción en la que Ayoze Pérez, en vez de rematar, cedió la pelota a Buchanan para que anotara a placer, con el portero vencido hacia un lado.

A partir del gol, el Villarreal tenía claro que la misión era salir de Praga con el resultado que lucía el marcador. Dicho y hecho. Nueve hombres de amarillo invadían el área de Júnior con cada posesión del Slavia que se acercaba demasiado. Una y otra vez, los locales se encontraban con el muro defensivo formado por Iñigo Pérez, sin encontrar ni huecos, ni espacios, ni manera de igualar el partido. Se sucedían córners, ocasiones y posesiones de los checos, pero la solidez defensiva del Villarreal no dejaba prisioneros.

En el minuto 81, el VAR volvió a ser protagonista, anulando un penalti a favor del Slavia de Praga. Pape Gueye fue al choque en su propio área con un jugador rival y vio cómo el árbitro pitaba la pena máxima y le sacaba la tarjeta amarilla. El vídeo arbitraje reaccionó e impartió justicia, dando algo de tranquilidad al equipo español. El Villarreal buscó el segundo gol en varias ocasiones a la contra, pero un gran Markovič evitó la sentencia.

El Villarreal se llevó los tres puntos de un partido muy sufrido en Praga, donde utilizaron todas las armas posibles para salir con una victoria que les da algo de esperanza de cara a clasificarse a la siguiente ronda.