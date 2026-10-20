El Liverpool despierta al Villarreal de su sueño en Anfield con una remontada liderada por Mac Allister

El Liverpool remontó dos goles de desventaja para despertar del sueño de conquistar Anfield a un Villarreal que dominó a los reds durante la primera media hora de juego. Andoni Iraola apagó la rebelión de su ‘aprendiz’, Íñigo Pérez, para imponerse por 4-3 en el encuentro de la tercera jornada de la fase de liga de la Champions. Alexis Mac Allister y Rio Nghouma, con sendos dobletes de goles y asistencias, respectivamente, lideraron la remontada de los locales. Araujo y Wirz también anotaron en las filas inglesas, mientras que Mikautadze, Cardona y Oluwaseyi hicieron lo propio en los groguets.

El Liverpool recibió al Submarino en Anfield con un regalo. No había cesado el tanteo habitual de los minutos iniciales cuando Van Dijk se pasó de optimista en un balón llovido sin aparente peligro. El neerlandés pecó de la relajación que en ocasiones se apodera de los muy buenos centrales, o de aquellos que lo han sido. El defensor red trató de ceder a Alisson de cabeza, pero su entrega acabó en los pies de Mikautadze. El georgiano cruzó el balón con la zurda ante la salida del guardameta para poner por delante a los suyos a los cuatro de juego.

No le pesó la temprana ventaja al Villarreal, que dominó desde el balón y el contrataque. Los de Íñigo Pérez superaban con solvencia la presión del Liverpool y atacaban la espalda de la defensa con muchos metros por delante. Así pudo llegar el segundo, pero Mikautadze erró en la entrega con dos compañeros esperando el centro en el área. Los groguets no volvieron a fallar. Sergi Cardona tuvo la fe necesaria para arrancar sin balón desde su propia área, atacar el boquete en la banda derecha del Liverpool y confiar en que Saliba levantara la cabeza. El canadiense no le decepcionó y le dejó solo ante Alisson. Cardona hizo buena su arrancada con un disparo suave para colocar el 0-2.

El segundo tanto visitante antes de la media hora desató el runrún en Anfield y las dudas en sus futbolistas. El Villarreal comenzaba a desesperar a un Liverpool que parecía lejos de meterse en el partido, pero que se encontró con el mejor remedio contra el mal juego. Mac Allister, el más pequeño entre los atacantes que poblaban el área, peinó un córner lanzado por Tsimikas hacia el fondo de la red. Los reds y su estadio despertaron bajo el mando del argentino, que dispuso de dos ocasiones más antes del descanso. El empate, que comenzó a tornar en inevitable, llegó en los segundos finales. Cardona no midió bien un centro al segundo palo y despistó su espalda, tras la que apareció Araujo para embocar de cabeza el envío de Nghouma.

El final de la primera parte impulsó al Liverpool

El golpe fue muy duro para un Villarreal que vio como 35 minutos rozando la perfección en Anfield terminaron con un Liverpool con la moral disparada tras empatar antes del descanso. No reaccionó el conjunto amarillo tras el paso por vestuarios, aún aturdido por el revés. La segunda mitad se convirtió en un asedio de los de Merseyside, que, sin un juego brillante, embotellaron a los visitantes contra su portería. Íñigo Pérez reaccionó con un cambio, antes de los diez minutos, que fue una declaración de intenciones. Juan Foyth por Alberto Moleiro, que había visto la amarilla en la primera parte. O lo que es lo mismo, un defensa por un mediapunta.

No sirvió para frenar el vendaval del conjunto inglés. Como no frenó en falta Foyth, sin las ‘cadenas’ de una cartulina, una arrancada de Nghouma que finalizó en el 3-2. El extremo, que no dejó de intentarlo incluso cuando los suyos bajaron los brazos, cedió a Mac Allister para que el ’10’ certificara la remontada con su doblete. Ni siquiera había asimilado el golpe el Villarreal cuando, dos minutos después, Wirtz superó a Gulacsi para firmar su primer tanto de la temporada. Cuando el encuentro apuntaba a morir con el 4-2, un cabezazo de Oluwaseyi brindó emoción a los minutos finales. No hubo tiempo -ni piernas- para la reacción del Villarreal, que suma su segunda derrota en tres jornadas europeas.