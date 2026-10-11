Anfield explota contra el Manchester City: «Tramposos y culpables»

En las últimas semanas, los clubes y aficiones de la Premier League tienen un enfado importante con el Manchester City después de que la competición británica declarase culpable al equipo mancuniano de incumplir 114 reglas financieras. El primer partido de los de Maresca tras conocerse el bombazo de la década en Inglaterra se disputa este domingo ante el Liverpool y Anfield ha querido mostrar su cabreo.

«Tramposos y culpables», fue el lema con el que se vistió Anfield en la previa del partido de Premier League que mide este domingo a Liverpool y Manchester City. Se vendieron camisetas, banderas o bufandas en los aledaños con este lema y unas imágenes en las que aparecen Guardiola y varios jugadores del equipo mancuniano vestidos como presos. Lo tienen claro en el Merseyside.

Luego, dentro del campo, el ambiente hostil de Anfield contra el Manchester City fue tremendo. También se vieron pancartas dentro del estadio contra el club mancuniano. «Gerard, campeón de la Premier League en 2014», rezaba una de ellas con una pitada histórica a los de Maresca cuando saltaron al terreno de juego. «No has ganado un trofeo desde 1976», cantaba The Kop durante el partido.

Y es que el Liverpool puede ser uno de los equipos más perjudicados por esas infracciones que cometió el Manchester City. La lucha entre ambos clubes por la Premier League en las últimas campañas fue apasionante. Ahora que se conoce que el City es culpable, en Anfield quieren una sanción contundente, al igual que en las otras 19 aficiones de la máxima competición de Inglaterra.

Maresca defiende la inocencia del City

A pesar de ser declarados culpables, el Manchester City ha apelado esta decisión y Maresca, técnico citizen, defendió la inocencia de su club en la previa de este partido, que es el primero que se disputa tras conocerse la noticia.

«Por supuesto que he hablado con el club, y todos confiamos. Probablemente, el momento adecuado para hablar de ello será cuando ganemos este recurso», señaló en sala de prensa. Además, añadió que en estos momentos «no tiene sentido hablar», al no disponer de «mucha información» sobre el caso.

«Confío en el club porque confío en las personas que lo conforman. Y esta es también la razón por la que me uní al club. No hay otro club en el mundo donde me gustaría estar. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy muy orgulloso y lo he dicho muchas veces desde el primer día. No hablamos de eso porque no era un problema en ese momento. Creo que están convencidos de que vamos a ganar el recurso», explicó Maresca.