Crece la preocupación en la Premier League a una rebaja de sanción al City por motivos políticos

Crece la preocupación en la Premier League ante la posibilidad de que factores políticos puedan influir en el desenlace del expediente abierto contra el Manchester City. Varios clubes ingleses han mostrado su inquietud por una eventual intervención política en el proceso de apelación del conjunto citizen, especialmente después de las declaraciones del primer ministro británico, Andy Burnham, tras conocerse el veredicto que considera al club culpable de 114 de las 115 infracciones financieras por las que fue investigado.

El Manchester City fue declarado culpable por una comisión independiente de haber incumplido las normas económicas de la Premier League durante un periodo de nueve temporadas, entre 2009 y 2018. El organismo consideró probado que se utilizaron contratos ficticios para ocultar financiación procedente de Abu Dabi y alterar así las cuentas del club. Las irregularidades investigadas superan los 1.000 millones de euros y el caso puede desembocar en una de las sanciones más graves de la historia de la competición. El City, que niega haber cometido irregularidades, ya ha presentado un recurso contra el veredicto.

El contexto económico y político que rodea al caso eleva la complejidad de su resolución. Después de conocerse el veredicto, desde Emiratos Árabes Unidos se planteó la posibilidad de reducir o paralizar importantes inversiones en Reino Unido si el castigo para el Manchester City eran especialmente severo. La propiedad del club está vinculada a Abu Dabi y mantiene importantes intereses económicos en Manchester y en el conjunto del país, por lo que el castigo deportivo puede tener implicaciones políticas y empresariales.

Las declaraciones de Burnham que provocaron la polémica

En este escenario, Andy Burnham salió en defensa de la continuidad de los propietarios del Manchester City. El primer ministro británico, que ejerció como alcalde de Manchester entre 2017 y 2025, aseguró que estaría «realmente preocupado» si el Abu Dhabi United Group se viera obligado a vender el club después del veredicto. Burnham destacó, además, que el grupo emiratí ha sido «un gran socio en la construcción del Manchester moderno», por las inversiones realizadas en la ciudad desde la llegada de Sheikh Mansour en 2008.

Ahora, varios clubes de la Premier han trasladado su preocupación por una posible interferencia política en el recurso del Manchester City, según adelanta la BBC. Dirigentes de algunos clubes de la primera línea del fútbol británico definieron los comentarios del primer ministro como «muy raros», además de «torpes» y «sorprendentes». Hasta cuatro clubes de la Premier ya expresaron días atrás, también al citado medio, que el castigo que se impondrá al Manchester City debe ser tanto retroactivo -afectando a títulos pasados- como suficiente para mermar sus posibilidades de cara al futuro con sanciones que van desde la deducción de puntos a prohibiciones en el mercado de fichajes.

La preocupación crece entre los componentes de la primera categoría del fútbol británico, que ven como los palabras del primer ministro evidencian sus conexiones con el Manchester City y los Emiratos Árabes Unidos. Un portavoz del Gobierno británico suavizó las palabras de Burnham poco después, señalando que «nadie está por encima de la ley» y que tendrán que acatar el veredicto final. Pese a ello, entre los clubes de la Premier crece el temor a que las irregularidades económicas del conjunto skyblue no reciban un castigo acorde a la gravedad de los hechos.