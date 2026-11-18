Un joven de 27 años se enfrenta a seis años de prisión al estar acusado de agredir sexualmente a la hijastra de su hermano en al menos 30 ocasiones en tres años en un domicilio de la barriada palmesana de Son Ferriol.

Los episodios se produjeron de manera reiterada entre 2018 y 2020. En aquel momento, la víctima era tan solo una niña de seis años. El acusado aprovechó los estrechos lazos familiares y la enorme confianza depositada en él para quedarse a solas con la menor en numerosas ocasiones. La pequeña era la hijastra de su hermano, lo que facilitaba un contacto habitual y directo sin levantar sospechas en el entorno.

Durante esos dos años, según el escrito de acusación al que ha tenido acceso este periódico, el hombre realizó tocamientos íntimos a la niña por debajo de la ropa. El documento de acusación señala que estas agresiones no fueron un hecho aislado, sino que se repitieron con una alarmante frecuencia, calculándose que actuó de este modo al menos diez veces por cada uno de los años que duró la situación.

Estos sucesos culminaron con la privación de libertad del individuo a finales de marzo de 2022. En esa misma fecha, el juzgado dictó una orden de alejamiento inmediata para proteger a la menor, prohibiéndole terminantemente acercarse a menos de 500 metros de ella o intentar comunicarse por cualquier vía.

Como consecuencia de estos graves hechos, la víctima ha sufrido un fuerte impacto psicológico, padeciendo lógicos cuadros de ansiedad por lo ocurrido y un temor constante a que la agresión pueda volver a suceder.

Ante la gravedad del caso, la acusación exige una condena contundente, sumando a los delitos el agravante de abuso de confianza. Además de los seis años de reclusión en un centro penitenciario, se solicita que el hombre no pueda acercarse ni comunicarse con la víctima durante un periodo de quince años.

A estas medidas de seguridad se suma la prohibición absoluta de ejercer cualquier profesión, oficio o trabajo que implique contacto directo con menores durante década y media, así como diez años de libertad vigilada una vez cumpla su condena principal. Finalmente, para intentar reparar en la medida de lo posible el profundo daño moral ocasionado, el escrito reclama que el acusado indemnice a la joven con la cantidad de 10.000 euros.