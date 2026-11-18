La tranquilidad de la noche en el polígono Son Morro de Palma se ha visto abruptamente interrumpida por un desagradable episodio de tipo sexual. Dos empleadas de una empresa ubicada en esta conocida zona industrial de la capital balear vivieron momentos de inquietud cuando un individuo se estaba masturbando en el interior de su vehículo en medio de la calzada.

Los hechos transcurrieron durante la noche. Según ha podido saber este periódico, la secuencia se inició cuando el varón se aproximó a la entrada con la intención de acceder al interior de las instalaciones de la empresa. Ante esta presencia externa y en un entorno industrial que en horario nocturno se caracteriza por su soledad y escaso tránsito, las dos trabajadoras tomaron la prudente y rápida decisión de resguardarse.

De esta manera, ambas mujeres optaron por meterse de inmediato hacia el interior del recinto corporativo para protegerse frente a la actitud del individuo que merodeaba la entrada.

Sin embargo, el incidente estaba lejos de haber concluido con la retirada de las empleadas. Tras permanecer unos minutos refugiadas dentro del edificio y mirar hacia el exterior para comprobar si el sujeto se había marchado definitivamente del lugar, las trabajadoras presenciaron una escena completamente desconcertante.

Y es que el hombre no había abandonado el polígono, sino que se encontraba ubicado en el interior de su vehículo, el cual había detenido en medio de la calzada. El turismo permanecía con el motor encendido y con la puerta abierta de par en par. Desde su posición segura en el interior de la empresa, las dos mujeres observaron con estupefacción cómo el individuo se estaba masturbando, exponiéndose hacia el exterior aprovechando la soledad de la calle.

Ante la naturaleza de la situación y la actitud del sujeto en medio de la vía, las dos testigos directas de los hechos reaccionaron con determinación para dejar constancia de lo que estaba sucediendo frente a la fachada de su lugar de trabajo. Con el objetivo de documentar el altercado, decidieron utilizar su teléfono móvil para grabar toda la escena.

Esta grabación, en la que se inmortaliza el turismo encendido en plena calle con la puerta abierta y la conducta explícita del conductor, se convierte en el testimonio visual y objetivo de un tenso episodio nocturno que ha alterado la rutina laboral en el polígono palmesano.