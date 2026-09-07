Un joven marroquí se masturba a las puertas de una iglesia de Palma ante numerosos niños que iban a misa

La tranquilidad habitual de la mañana del domingo se vio alterada en la calle Industria de Palma, en la zona conocida como los Molinos, después de que varios vecinos y viandantes fueran testigos de que un joven marroquí se estuviera masturbando delante de la puerta de una iglesia y ante numerosos menores de edad.

Los hechos se produjeron a primera hora de la mañana, cuando numerosas personas transitaban por esta céntrica zona de la capital balear. Según el relato de varios testigos, un joven se encontraba en el acceso de un portal con los genitales fuera del pantalón mientras reproducía en su teléfono móvil un vídeo de contenido pornográfico y realizaba actos sexuales. Se trata de un episodio de exhibicionismo y conducta sexual explícita en plena vía pública.

La escena provocó sorpresa, indignación y preocupación entre las personas que se encontraban en las inmediaciones. Entre los viandantes había mujeres, personas mayores y familias con niños que circulaban por la zona durante las primeras horas del domingo.

La situación adquirió especial relevancia debido a la proximidad de una iglesia evangélica situada a escasos metros del lugar donde se estaban produciendo los hechos. Al tratarse de domingo y coincidir con el horario de celebración religiosa, el entorno registraba una importante afluencia de personas, entre ellas numerosas familias.

💥 Un joven marroquí se m*sturba a las puertas de una iglesia de Palma y ante numerosos menores que iban a misa. pic.twitter.com/fwxxjtx3Ha — okdiario.com (@okdiario) September 7, 2026

Algunos padres y vecinos que presenciaron la situación no dudaron en recriminar al joven su comportamiento y pedirle que abandonara inmediatamente el lugar. Sin embargo, siempre según los testimonios recabados, el individuo habría continuado con su conducta pese a las advertencias de las personas que se encontraban en las inmediaciones, mostrando aparentemente indiferencia ante las recriminaciones.

La presencia de familias y menores en las proximidades fue uno de los aspectos que más preocupación generó entre los testigos. Algunos de los presentes alertaron de que los niños podían encontrarse cerca de la escena, al tratarse de un espacio abierto y de tránsito habitual.

Ante la situación, varias personas decidieron avisar a la Policía para que los agentes se desplazaran hasta el lugar y comprobaran lo que estaba ocurriendo. Según el relato de los testigos, el joven habría terminado finalmente su comportamiento y abandonado la zona antes de que los agentes pudieran localizarlo.

El episodio no pasó desapercibido entre los vecinos, especialmente por haberse producido en una zona residencial y céntrica de Palma y en un momento de elevada presencia de personas en la calle. Algunos testigos registraron parte de lo ocurrido en vídeo. Las imágenes, según ha podido saber OKBALEARES, han sido remitidas a las autoridades competentes con el objetivo de que puedan ser valoradas y, en su caso, contribuir a identificar al individuo y esclarecer las circunstancias exactas de lo sucedido.

El episodio ha generado preocupación entre algunos residentes de la zona, especialmente por haberse producido en un espacio público frecuentado habitualmente por familias. La cercanía del templo religioso y la importante afluencia de personas durante la mañana del domingo aumentaron la preocupación entre quienes se encontraban en la zona en ese momento.

Ahora serán las autoridades competentes las que deberán determinar las circunstancias exactas de lo sucedido y valorar si los hechos pueden ser constitutivos de algún ilícito, así como si existen elementos suficientes para identificar al responsable.

Por el momento, no consta que se haya producido una detención relacionada con este episodio. Las imágenes aportadas y los posibles testimonios de las personas que presenciaron los hechos podrían resultar relevantes para el esclarecimiento de lo ocurrido en la calle Industria de Palma.

Los vecinos esperan que las autoridades puedan esclarecer lo sucedido y adoptar las medidas que correspondan si finalmente se confirman los hechos denunciados.